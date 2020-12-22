Прокуратура Киева подозревает президента банка "Аркада" и еще трех человек в присвоении 50 млн грн

Президент банка, вступив в сговор с владельцем и руководителями коммерческих предприятий, завладели средствами банка, перечислив их на счета этих предприятий с последующим выводом через приобретение "мусорных" ценных бумаг.

Головний офіс банку 'Аркада' на вул. Ольгинській 3 у Києві

Киевская городская прокуратура сообщила президенту банка "Аркада" и руководителям предприятий о подозрении в присвоении 50 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении трем лицам в содействии присвоению президентом банка денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что между банком и подконтрольной президенту банка коммерческой структурой заключен договор на 50 млн грн, а в обеспечение исполнения обязательств передано несуществующее оборудование.

"Президент банка, вступив в сговор с владельцем и руководителями коммерческих предприятий, завладели указанными средствами банка, перечислив их на счета этих предприятий с последующим выводом через приобретение «мусорных» ценных бумаг", - добавили в Офисе генпрокурора.

Вследствие невозврата кредитных средств коммерческой структурой и отсутствием залогового имущества, банку как Управляющему фонда строительства жилых комплексов «Патриотика» и «Эврика» нанесли 50 млн грн убытков.

Напомним, президент банка "Аркада" - Константин Паливода. По состоянию на 1 июня 2020 года он опосредованно владел 74,80% акций финучреждения.

На основании решения правления Национального банка от 25 августа "Об отнесении АО АКБ "Аркада" к категории неплатежеспособных" в банке введена временная администрация.

6 августа правление НБУ отнесло банк "Аркада" к категории проблемных. Кроме того, регулятор ввел особый режим контроля за деятельностью банка "Аркада" и назначил куратора.

Правоохранители расследуют уголовные производства относительно возможных злоупотреблений при реализации строительных проектов банка "Аркада" ЖК "Эврика" и ЖК "Патриотика". Банк обвиняет в проблемах со строительством КГГА и НБУ.