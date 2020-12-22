Рассмотрение иска Дубилета к Приватбанку приостановлено

Суд приостановил рассмотрение иска экс-председателя правления Приватбанка Александра Дубилета о признании недействительным договора о выкупе государством в 2016 году акций неплатежеспособного финучреждения. Как сообщает пресс-служба Привата, это связано с неуплатой Дубилетом судебного сбора.

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В чем суть вопроса

«Как стало известно представителям Приватбанка в суде, Александр Дубилет не оплатил судебный сбор в сумме 737 тыс. грн, в связи с чем судом было оставлено без движения заявление об изменении предмета иска, а постановлением от 14.12.2020 оно было возвращено истцу», — заявили в Приватбанке.

Рассмотрение иска приостановлено до решения апелляционной инстанции.

Предыстория

Ранее в сентябре 2017 года Дубилет подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Ответчиками являются Приватбанк, информационное агентство Интерфакс-Украина и экс-председатель правления банка Александр Шлапак. Экс-глава финучреждения пытался признать недостоверной информацию, распространенную на пресс-конференции 4 июля 2017 руководством банка.

Тогдашний глава банка Александр Шлапак заявил, что «при выдаче кредитов нарушались как нормативные документы Национального банка, так и внутренние документы самого банка. Все 36 кредитов были подписаны председателем правления банка с превышением полномочий, которые предоставлялись ему соответствующими документами банка, в связи с чем банк обратился в Генеральную прокуратуру с заявлениями о совершении уголовных правонарушений».

В июне 2020 года Верховный Суд отказал Дубилету в удовлетворении иска.

Позже в конце октября банкир решил дополнить иск требованием вернуть ему часть акций Приватбанка и признать за ним право собственности на такие акции – до национализации банка он был миноритарным акционером и ему принадлежало 2,7249% акций.

15 декабря Дубилет подал апелляционную жалобу о возврате заявления и изменении предмета иска. Согласно процессуальным нормам ГПК Украины, сообщает Приватбанка, это является основанием для приостановления производства и направления всех материалов дела в суд апелляционной инстанции.

Судебные истории Привата

По состоянию на октябрь 2019 года, количество судебных дел, связанных с ПриватБанком, достигало 600. К 17 января 2020 года в суд было подано 285 исков бывшим акционером банка Игорем Коломойским.

Напомним, в декабре 2020 года Приватбанк подал иск против одного из крупнейших банков Израиля — Israel Discount Bank. Разбирательство выясняет, принимал ли участие Discount в ходе мошеннических действий бывших владельцев Привата. В этом же месяце Северный апелляционный хозяйственный суд возобновил производство по отмене национализации Приватбанка, отменив решение Хозяйственного суда Киева о его приостановлении. В Привате отметили, что суд возобновил производство несмотря на нарушенные сроки подачи апелляции одним из ответчиком по делу и действие так называемого «антиколомойского» закона.