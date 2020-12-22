Dragon Capital нацелился на банк Новинского

Группа инвесткомпаний Dragon Capital Investments Limited просит Антимонопольный комитет разрешить ей приобрести контрольный пакет акций Юнекс Банка. Об этом говорится в повестке дня заседания АМКУ 22 декабря.

«О предоставлении разрешения компании Dragon Capital Investments Limite» (г. Никосия, Кипр) на приобретение акций АО «Юнекс Банк» (г. Киев), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества», — говорится в сообщении.

Как пишет Finclub, в сентябре ООО «Флот Экспресс» совместно с компанией Withine Investments Ltd. (Кипр) приобрели более 99,3% акций Юнекс Банка.

Компания Withine Investments Ltd. принадлежит Вадиму Новинскому, а «Флот Экспресс» — Дмитрию Елтышеву.

18 сентября банк получил от мажоритарных собственников публичное безотзывное требование о приобретении акций у всех миноритарных владельцев акций Юнекс Банка по 32 копейки за акцию при номинальной стоимости 1 грн.

Сейчас «Флот Экспресс» (4,363844%) и кипрская Withine Investments Ltd. (94,979975%) владеют 99,3438% уставного капитала банка.

За десять месяцев 2020года Юнекс Банк получил 28,1 млн грн убытка.

Dragon Capital — одна из крупнейших инвесткомпаний Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Гендиректором и учредителем Dragon Capital является Томаш Фиала.