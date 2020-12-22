Dragon Capital нацелился на банк Новинского

Группа инвесткомпаний Dragon Capital Investments Limited просит Антимонопольный комитет разрешить ей приобрести контрольный пакет акций Юнекс Банка. Об этом говорится в повестке дня заседания АМКУ 22 декабря.

Dragon Capital нацелился на банк Новинского

«О предоставлении разрешения компании Dragon Capital Investments Limite» (г. Никосия, Кипр) на приобретение акций АО «Юнекс Банк» (г. Киев), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества», — говорится в сообщении.

Как пишет Finclub, в сентябре ООО «Флот Экспресс» совместно с компанией Withine Investments Ltd. (Кипр) приобрели более 99,3% акций Юнекс Банка.

Компания Withine Investments Ltd. принадлежит Вадиму Новинскому, а «Флот Экспресс» — Дмитрию Елтышеву.

18 сентября банк получил от мажоритарных собственников публичное безотзывное требование о приобретении акций у всех миноритарных владельцев акций Юнекс Банка по 32 копейки за акцию при номинальной стоимости 1 грн.

Сейчас «Флот Экспресс» (4,363844%) и кипрская Withine Investments Ltd. (94,979975%) владеют 99,3438% уставного капитала банка.

За десять месяцев 2020года Юнекс Банк получил 28,1 млн грн убытка.

Dragon Capital — одна из крупнейших инвесткомпаний Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Гендиректором и учредителем Dragon Capital является Томаш Фиала.

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