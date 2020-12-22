ЭТМ отгрузил корпус статора гидроагрегата для Кременчугской ГЭС

ЭТМ отгрузил корпус статора гидроагрегата для Кременчугской ГЭС

Завод "Электротяжмаш" изготовил и отгрузил все шесть секторов корпуса статора гидрогенератора для гидроагрегата ст. № 4 Кременчугской ГЭС. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Как сообщается, вес каждого из них составляет свыше 10 тонн. Узел будет собран в кольцо внутри шахты на фундаменте гидроагрегата. Машина проходит реконструкцию, в которой совместно участвуют ГП "Завод "Электротяжмаш" и АО "Турбоатом".

В результате модернизации мощность гидроагрегата повысится с 57 до 60 МВт.

На Кременчугской ГЭС реконструкции подлежат гидроагрегаты ст. №№ 4, 5. Проект финансируют Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития.

ГП "Завод "Электротяжмаш" специализируется на разработке и выпуске мощных гидрогенераторов, гидрогенераторов-двигателей, турбогенераторов для тепловых и атомных
электростанций, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, водяных насосов оросительных каналов, тягового электрооборудования для железнодорожного и городского транспорта. Завод поставляет продукцию в Индию, Казахстан, Бангладеш и другие страны по всему миру.



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