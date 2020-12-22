Кабмин направил 103 млн гривен из "ковидного фонда" на выплаты бывшим вкладчикам Кредитпромбанка

В 2018 году международный арбитраж в Нидерландах приговорил истцам выплату $ 8,91 млн, или 239,2 млн грн, а также процентов.

Кабмин направил 103 млн гривен из "ковидного фонда" на выплаты бывшим вкладчикам Кредитпромбанка
Фото: bankruptcy-ua.com

Кабинет министров принял решение о выделении Минюсту 103 млн гривен из фонда борьбы с COVID-19 из-за проигрыша Украины в 2018 году более $ 9 млн в международном инвестиционном арбитраже вкладчикам Кредитпромбанка.

Соответствующее постановление №1284 Кабмин принял 21 декабря, передает "Интерфакс-Украина".

"Выделить Министерству юстиции на безвозвратной основе 103 млн гривен из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями для частичного восстановления расходов потребления по бюджетной программе 3601170 "Платежи во исполнение решений зарубежных юрисдикционных органов, принятых по результатам рассмотрения дел против Украины" на осуществление мероприятий по погашению задолженности по решению Международного центра по урегулированию инвестиционных споров от 26 июля 2018 года по делу №АRB/14/19 по иску компании "Сити-Стейт Н.В.", общества с ограниченной ответственностью "Компания по управлению активами "Практика", общества с ограниченной ответственностью "Кристалл-Инвест", общества с ограниченной ответственностью "Продиз" к государству Украина", - говорится в постановлении.

Минюсту поручено обеспечить согласование выделения бюджетных средств, предусмотренных п.1 этого постановления, с Комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета, а Министерству финансов - внесение после указанного согласования соответствующих изменений в роспись государственного бюджета.

Напомним, в июле 2018 года международный арбитраж в Нидерландах в споре City-State NV, Praktyka Asset Management Company LLC, Crystal-Invest LLC и Prodiz LLC против Украины приговорил истцам выплату $ 8,91 млн, или 239,2 млн грн, а также процентов за период с 31 декабря 2013 года по ставке 12 мес. LIBOR + 4% и $ 0,4 млн судебных расходов.

Спор был связан с потерей компаниями депозитов в Кредитпромбанке, выведенном из рынка решением Нацбанка. По мнению истцов, государство не смогло защитить их инвестиции, как того требовало межправительственное соглашение, а также добиться независимого рассмотрения дела в украинских судах.

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