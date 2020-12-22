СБУ разоблачила бизнесмена, который за взятки хотел поставлять некачественные товары для Национальных сборных

Подозреваемый и его сообщник задержаны при попытке передать чиновникам пакет сфальсифицированных документов.

Служба безопасности Украины разоблачила бизнесмена, который предлагал чиновникам одного из государственных предприятий, подчиненных Минмолодьспорту, взятки за изменение условий тендеров.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

Оперативники спецслужбы задокументировали, что бизнесмен был участником и победителем многих конкурсов на поставки продукции для нужд нацсборной. Однако его товары не соответствовали качественным характеристикам, или он не мог вовремя обеспечить их поставки. Общая сумма взятки, которую он предложил чиновникам, - более 2 млн гривен.

"Сотрудники спецслужбы установили, что коммерсант также использовал механизм так называемого «тендерного троллинга». Подконтрольные дельцу коммерческие структуры участвовали в конкурсных торгах с аномально низкими ценовыми предложениями. Но, фактически, организатор вообще не имел товаров, которые были предметом закупок", - говорится в сообщении.

Затем бизнесмен выходил на легальных производителей продукции, у которых он выиграл тендер, и предлагал продать ему продукцию по ценам ниже себестоимости. В других случаях он предлагал "откупиться" от него за отказ от победы в торгах.

Правоохранители задержали подозреваемого и его сообщника при попытке передать чиновникам пакет фальсифицированной документации. Решается вопрос сообщения задержанным о подозрении. Досудебное следствие продолжается.