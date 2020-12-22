Приоритетной задачей-2021 НБУ назвал внедрение открытого банкинга

Требованием времени и клиентов, которые стремятся получать удобные финансовые услуги высочайшего качества, назвал заместитель председателя Национального банка Алексей Шабан модель цифрового банка с фокусом на бесконтактных платежах и cashless. Обсуждение этого вопроса стало основным на конференции UAFIN.TECH, которая собрала топовых экспертов, связанных с развитием финтех в Украине. Об этом сообщается на странице НБУ в фейсбуке.

Фото: bank.gov.ua

Что стало актуальным вопросом конференции

Участников конференции интересовали прежде всего реальные действия, которые осуществляет регулятор, учитывая новую ковидную реальность.

Как отметил глава Нацбанка Кирилл Шевченко, уже сегодня Национальный банк обновляет украинское платежное законодательство, модернизирует систему электронных платежей с фокусом на работу в режиме 24/7 и международные стандарты, обеспечивает развитие удаленной идентификации, внедряет систему BankID НБУ. Также продолжается работа над проектом по выпуску электронной гривны.

«Украинский финсектор достаточно уверенно и с запасом прочности проходит карантин. В значительной степени это связано с его высокой технологичностью. Мировая пандемия ускорила цифровизацию финансовых услуг, и мы видим своей задачей создать условия для дальнейшего быстрого прогресса в этом направлении», — отметил Кирилл Шевченко.

Подробнее об Open Banking

По словам Алексея Шабана, масштабной трансформацией следующих лет станет имплементация евродирективы PSD2 и внедрение в Украине открытого банкинга (Open Banking). Это усилит конкуренцию на платежном рынке и повысит качество услуг. Такие нормы предусматривает законопроект о платежных услугах, который уже зарегистрирован в парламенте.

«Мы надеемся, что в следующем году этот проект станет законом. Его называют законопроектом об имплементации PSD2 в Украине, хотя он не только об этом. В частности, мы заложили в нем возможность создания в НБУ регуляторного Sandbox. Этого очень ждет рынок и создание Sandbox позволит регулятору вместе с участниками рынка тестировать новые финтех-услуги», — подчеркнул Алексей Шабан.

Open Banking предусматривает, что банки должны будут открыть свои API, к которым смогут подключаться компании, предоставляющие платежные услуги и получившие на это разрешение от регулятора. В то же время открытый банкинг не явится сам по себе, сделать открытые API невозможно без диалога государства и участников рынка.

«После принятия закона банкам нужно будет договориться между собой, как должны выглядеть удобные и понятные для всех участников стандарты открытых API. Национальный банк как регулятор планирует начать такую ??дискуссию уже в начале следующего года на условиях равноправного партнерского диалога с участниками всего финансового рынка», — отметил заместитель главы НБУ.

Что еще ожидается

Алексей Шабан добавил, что, кроме открытого банкинга, обновленное законодательство принесет платежному рынку и другие возможности. В частности: