Неудачный дебют. Акции Tesla упали на 6% на первых торгах после включения в S&P 500

Акции Tesla в день включения компании в индекс S&P 500 упали на 6,4% на премаркете 21 декабря по состоянию на 13:53. К 14:30 падение скорректировалось до 5,68% — бумаги стоили по $655,5. Об этом пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

Фото: mind.ua

Торги на бирже

Рост акций компании на закрытии торгов в пятницу, 18 декабря, составил 5%. В этот день объем торгов бумагами компании Илона Маска достиг $150 млрд, пишет Bloomberg.

21 декабря котировки производителя электрокаров падали вместе с американским рынком — индекс S&P 500 потерял более 2%.

Причина падения рынков

На настроения инвесторов негативно влияют новости о новом штамме коронавируса, который обнаружили в Великобритании, а также ужесточение карантинных мер. Этот штамм может быть на 70% более заразным, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции 19 декабря.

Что происходило с акциями

С момента объявления о включении компании в индекс S&P 500 в середине ноября ее акции прибавили около 70%. Всего с начала года акции Tesla взлетели на 731%.

Компания считается сильно переоцененной по ключевым мультипликаторам: в частности, ее показатель P/E составляет 1 328,27, а консенсус-ориентир Уолл-стрит по ее бумагам — $287,72, что более чем в два раза ниже текущей цены акций.

В S&P 500 Tesla заменит инвестиционный фонд недвижимости Apartment Investment & Management. В индексе S&P 100, куда также войдет компания, она заменит нефтегазовую компанию Occidental Petroleum.

Акции производителя электрокаров станут частью индекса широкого рынка S&P 500 с понедельника, 21 декабря. Вес акций Tesla в индексе будет превышать 1% от всего S&P 500.