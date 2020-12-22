НБУ может повысить учетную ставку до 7,5% в следующем году — прогноз

Большинство членов комитета по монетарной политике НБУ ожидают повышения учетной ставки в 2021 году до уровня 6,5% — 7,5% в связи с прогнозируемым ростом инфляционного давления. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

НБУ может повысить учетную ставку до 7,5% в следующем году — прогноз
Фото: rbc.ua

Какие прогнозы Комитета

В то же время несколько участников дискуссии прогнозируют снижение учетной ставки на 0,5-1 п.п. в связи с ослаблением инфляционного давления из-за сдерживания пандемией устойчивого восстановления деловой активности.

Согласно сообщению, все присутствующие члены комитета согласились, что Нацбанк должен быть готов к смягчению монетарной политики во время следующих заседаний, если ситуация с пандемией будет развиваться по негативному сценарию.

По их мнению, траектория учетной ставки также будет ощутимо зависеть от реальных объемов фискальных стимулов в 2021 году.

Напомним

10 декабря правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых.

Как менялась ставка ранее

  • 22 октября Правление Национального банка приняло решение оставить неизменной учетную ставку на уровне 6%.

  • 3 сентября Правление Национального банка приняло решение оставить неизменной учетную ставку на уровне 6%.

  • Цикл понижения учетной ставки начался в апреле 2019 года, когда регулятор снизил ее с 18% до 17,5%. После этого в течение прошлого года Нацбанк пересматривал ее размер еще несколько раз.

  • 11 июня Правления Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% годовых. Это самый низкий уровень учетной ставки в истории независимой Украины.

  • 23 июля Нацбанк оставил ставку неизменной на уровне 6%.

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