НБУ может повысить учетную ставку до 7,5% в следующем году — прогноз

Большинство членов комитета по монетарной политике НБУ ожидают повышения учетной ставки в 2021 году до уровня 6,5% — 7,5% в связи с прогнозируемым ростом инфляционного давления. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Какие прогнозы Комитета

В то же время несколько участников дискуссии прогнозируют снижение учетной ставки на 0,5-1 п.п. в связи с ослаблением инфляционного давления из-за сдерживания пандемией устойчивого восстановления деловой активности.

Согласно сообщению, все присутствующие члены комитета согласились, что Нацбанк должен быть готов к смягчению монетарной политики во время следующих заседаний, если ситуация с пандемией будет развиваться по негативному сценарию.

По их мнению, траектория учетной ставки также будет ощутимо зависеть от реальных объемов фискальных стимулов в 2021 году.

Напомним

10 декабря правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых.

Как менялась ставка ранее