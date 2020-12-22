Ощадбанк получил 8 миллиардов рефинанса

Национальный банк назвал банки, которые на аукционе 18 декабря получили 9,26 млрд грн краткосрочного рефинансирования. Об этом говорится в данных НБУ.

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Кто получил больше

Короткий рефинанс получили следующие банки:

Ощадбанк — 8 млрд грн;

Банк Сич - 250 млн грн;

Банк Авангард - 50 млн грн;

Банк Конкорд - 36,6 млн грн.

Еще один банк получил 930 млн грн, но НБУ не обнародовал его данные.

Предыстория

На аукционе 18 декабря пять банков получили 9,26 млрд грн рефинансирования сроком до 84 дней под 6% годовых.

11 декабря 20 банков получили 11,11 млрд грн рефинансирования НБУ сроком до 84 дней (3 месяца) и 1820 дней (5 лет).