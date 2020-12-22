Металлургические компании Вьетнама резко нарастили продажи

Металлургические компании Вьетнама резко нарастили продажи

По данным Vietnam Steel Association (VSA), в ноябре 2020 г. национальные металлургические компании резко нарастили внутренние и экспортные продажи благодаря улучшившейся экономической ситуации в стране и за рубежом.

Объем внутренних продаж стальной продукции в ноябре превысил 2,4 млн т, установив новый рекордный уровень. Этот показатель оказался на 36,9% больше октябрьского и на 20,9% больше, чем в ноябре 2019 г.

Кроме того, вьетнамский экспорт стали в ноябре прибавил 21,5% по сравнению с октябрем и около 40% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и достиг 478,3 тыс. т.

В то же время производство стали в стране составило в ноябре немногим более 2,4 млн т, что лишь на 4,3% больше, чем месяцем ранее, но на 15,6% превышает уровень ноября 2019 г.

Вследствие сокращения производства и спроса в предыдущие месяцы вьетнамские металлурги несмотря на подъем в ноябре лишь вышли на прошлогодний уровень по итогам 11 месяцев. Объем выплавки стали в январе-ноябре, по данным VSA, составил более 23,3 млн т, что только на 1% больше, чем годом ранее, внутренние продажи снизились на 1%, до более 21 млн т, а экспорт уменьшился на 2,8%, до 4,1 млн т.

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