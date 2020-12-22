Количество сделок купли-продажи жилья в 3-м квартале выросло на 2,8%

В 3-м квартале 2020 года были заключены на 2,8% больше сделок купли-продажи жилья, чем год назад в этот же период. Об этом говорится в Отчете о финансовой стабильности, опубликованной на сайте Нацбанка.

Количество сделок купли-продажи жилья в 3-м квартале выросло на 2,8%
Фото: sibdom.ru

Активность рынка восстанавливается

Спрос на недвижимость начал постепенно расти после стремительного падения во 2-м квартале этого года почти на треть в годовом измерении. Умеренно выросли и цены на недвижимость, несмотря на пандемию и замедление экономической активности.

С начала карантина в Киеве было выставлено на продажу около полусотни жилых комплексов (+ 11% г/г) - и это несмотря на временное снижение спроса на пике карантина и незначительную роль ипотеки на рынке жилья.

Активность на рынке жилья

Восходящий тренд спроса обусловлен, помимо всего, ростом доступности жилья, которая за десятилетие увеличилась более чем в 2 раза и исторически остается высокой. За год показатель Price- to-income почти не изменился, поскольку темпы роста номинальных доходов населения и цен на жилье были почти тождественными. А вот Price-to-rent - вырос, ведь цена аренды жилья росла медленнее, чем его стоимость.

Price- to-income и Price-to-rent на первичном рынке недвижимости (ПРН)

Цены на жилье стабильно растут

Увеличение стоимости жилья в этом году было прежде всего обусловлено ростом цен на стройматериалы - на 5,3% г/г на конец сентября. Кроме того, свою роль сыграли оживление ипотечного кредитования и рост уровня сбережений населения в условиях кризиса.

Кроме того, рост цен в определенной степени объясняется заметным снижением ставок по депозитам, что является альтернативным направлением для инвестирования в жилье.

Цена и себестоимость жилья, тыс. грн/кв. м

В столице стоимость нового жилья в гривне в сентябре 2020 года была выше на 5-10%, чем год назад на вторичном рынке, в долларах - до 5%. Рыночные цены на жилье в Киеве в целом близки к естественному уровню, хотя периодически отклоняются от него.

Восходящий тренд цен сохранится и в дальнейшем, подогретый сужением маржинальности застройщиков и восстановлением ипотеки.

Ипотечная «подушка»

Постепенно набирает вес новый фактор, который может существенно повлиять на спрос - восстановление ипотеки. Аналитики Нацбанка отмечают существенный потенциал роста ипотечного кредитования.

При стабильных макроэкономических условиях в 2021 году банки в среднем планируют профинансировать почти в 1,5 раза больше новой ипотеки.

Это несмотря на имеющиеся проблемы, мешающие активному ипотечному кредитованию. Главными среди них банки считают:

  • дефицит платежеспособных заемщиков;
  • хаос на рынке новостроек;
  • высокую стоимость ресурсов;
  • действие моратория на взыскание залога по валютной ипотеке.

Темпы ввода в эксплуатацию замедлились

За первое полугодие 2020 года в Киеве было официально введено в эксплуатацию почти вдвое меньше жилья в многоквартирных домах, чем год назад. Это прежде всего связано с усложнением процесса получения сертификата о введении в эксплуатацию через сложную и длительную реформу ГАСИ.

Введено в эксплуатацию жилья в многоквартирных домах, млн кв. м

Всего в Украине (кроме Киева) падение было значительно меньше - на 5,2% г/г, поскольку за региональными органами стройконтроля остался ограниченный функционал, который позволяет выдавать разрешительную документацию для застройки, рассчитанной до 400 человек и которая преобладает в регионах.

Однако замедление темпов прироста предложения жилья - не только статистический эффект реформы. Пандемия и связанные с ней карантинные ограничения имели заметное влияние на строительство. По данным опроса НБУ, в 3-м квартале текущего года баланс оценок строителями собственного финансового состояния значительно ухудшился по сравнению с предыдущим годом. Но относительно предыдущего квартала настроения все же улучшились более чем в 2 раза.

Полученные разрешения на новое строительство

Жилые площади, на строительство которых выданы разрешения, тоже заметно сократились - более чем на треть по Украине и почти в 7 раз в Киеве. Это также является эффектом длительного процесса реформирования контрольного органа.

Ключевые риски сектора

  1. Промедление с благоустройством первичного рынка недвижимости и усилением прав инвесторов в жилье. Первичный рынок недвижимости остается неурегулированным и непрозрачным, что создает риски как для частных инвесторов, так и для банков-кредиторов. Появляется все больше обманутых лиц - в этом году их количество выросло более чем 12 тыс. инвесторов Аркады (дополнительно к почти 30 тыс. пострадавших инвесторов в застройки Укогруп и Укрбуда). В последние месяцы появилось несколько законопроектов, призванных урегулировать рынок и усовершенствовать механизмы финансирования строительства жилья, однако заметного прогресса в этом направлении нет.
  2. Промедление с реформой ГАСИ уже стало глобальной проблемой для рынка. Медленная реформа системы контроля в строительстве может уменьшить предложение нового жилья в будущем.
  3. Дальнейшее состояние рынка будет зависеть от продолжительности пандемии.

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