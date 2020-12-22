Alcoa в судебном порядке заставили отказаться от закрытия завода в Испании

Alcoa в судебном порядке заставили отказаться от закрытия завода в Испании

Верховный суд испанской провинции Галисия потребовал от американской корпорации Alcoa прекратить процесс увольнения сотрудников алюминиевого завода San Ciprian. Вследствие этого компания заявила, что остановит и процесс выведения из эксплуатации его мощностей.

В октябре текущего года Alcoa сообщила, что прекратит производство алюминия на San Ciprian, где ежегодно может выпускаться до 228 тыс. т этого металла, так как не смогла найти покупателей на предприятие.

Этот процесс должен был сопровождаться увольнением большей части сотрудников. Профсоюз подал жалобу в суд, который встал на его сторону. Кроме того, работники San Ciprian и расположенного на той же площадке глиноземного завода объявили забастовку.

Alcoa заявила, что подчиняется судебному решению, но считает, что завод все равно нуждается в реорганизации из-за значительных и постоянных структурных проблем.



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