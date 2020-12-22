Китаю прогнозируют падение выплавки стали

Китаю прогнозируют падение выплавки стали

Выплавка стали в Китае достигнет 1,05 млрд т в 2020 г, прибавив около 5,5% по сравнению с предыдущим годом, но в 2021 г. темпы роста снизятся до 1,4%, а объем производства составит 1,065 млрд т. С таким прогнозом выступил Ли Синьчуан, глава MPI, центрального планового и исследовательского института в китайской металлургической промышленности.

При этом китайские компании в 2021 г. будут использовать больше металлолома и меньше железной руды, потребление которой снизится от 1,40 млрд. т в 2020 г. до 1,38 млрд т, а импорт — от 1,17 млрд до 1,14 млрд т. Соответственно, спрос на коксующийся уголь также уменьшится на 1,9% по сравнению с 2020 г. до 1,02 млрд т.

По расчетам Ли Синьчуана, видимое потребление стальной продукции в Китае в 2020 г. прибавит 9,6% по сравнению с предыдущим годом до 981 млн. т, но в 2021 г. прибавка составит всего около 1%, а общий показатель дойдет до 991 млн. т.

Прежде всего, стабилизируется спрос в строительном секторе. В 2020 г. он возрос на беспрецедентные 13,4%, до 574 млн т, а в 2021 г. увеличится только на 1%, до 580 млн т. Впрочем, это означает, что объемы жилищного и инфраструктурного строительства в Китае останутся на высоком уровне.

В то же время, как считает Чэнь Бинь, вице-президент машиностроительной ассоциации China Machinery Industry Federation (CMIF), производство промышленного оборудования в 2021 г. немного сократится после подъема, достигнутого в текущем году.

Как ожидается, в 14-й Пятилетке (2021-2025 гг.) правительство КНР будет уделять больше внимания развитию внутреннего потребления. Именно этот фактор будет играть основную роль в экономическом развитии страны в ближайшие пять лет. Причем, по мнению консалтинговой компании Mysteel, внутренний спрос на стальную продукцию будет расти более высокими темпами, чем ее производство.

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