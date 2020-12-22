Мировое производство алюминия выросло на 2,5%

Как следует из данных International Aluminum Institute, за январь-ноябрь 2020 года общемировое производство первичного алюминия достигло уровня в 59,707 млн. тонн. Рост объёмов в годовом сопоставлении - 2,56%.



В течение ноября 2020 года производство первичного алюминия в мире составило 5,471 млн. тонн (в октябре - 5,642 млн. тонн). Улучшение показателей в годовом сопоставлении - 4,11%.



На долю Китая в общем объёме производства пришлось 3,174 млн. тонн первичного алюминия (в течение октября - 3,28 млн. тонн). Рост к ноябрю 2019 года - 7,6%.

