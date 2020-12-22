Украинские металлурги незначительно сократили экспорт проката

За 11 месяцев 2020 г. украинскими металлургическими предприятиями произведено 16,72 млн т металлопроката (99,6% относительно аналогичного периода 2019 г.), из которых, по информации ООО "ЕТР-Спектр", экспортировано порядка 13,55 млн т, или 81,1%. Об этом говорится в сообщении ОП "Укрметаллургпром".



В аналогичном периоде 2019 г. доля экспорта составила 83,4% (13,98 млн т при общем производстве металлопроката 16,78 млн т).



На долю полуфабрикатов в экспортных поставках за 11 месяцев 2020 г. пришлось 51,01%, что заметно превышает показатель периода январь-ноябрь 2019 г. (47,02%). Удельный вес плоского проката в экспортных поставках за 11 месяцев 2020 г. незначительно ниже показателя аналогичного периода 2019 г. (32,46% и 33,23% соответственно). Доля сортового проката в экспортных поставках за 11 месяцев 2020 г. заметно уступает показателю аналогичного периода 2019 г. (16,53% в 2020 г. против 19,75% в 2019 г.).



Основными экспортными рынками украинской металлопродукции в январе-ноябре 2020 г., по данным ООО "ЕТР-Спектр", являются страны Европейского союза (29,0%), Азии (15,0%) и прочие страны Европы (14,1%).

