НБУ просит банки реструктуризировать кредиты заемщиков, пострадавших из-за карантина

Решение вступает в силу 22 декабря 2020 года.

НБУ просит банки реструктуризировать кредиты заемщиков, пострадавших из-за карантина
Фото: Юлія БерезовськаПрес-центр НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) рекомендует частным банкам реструктуризировать кредиты заемщиков, которые испытывают финансовые трудности от введения ограничительных мер и не могут обслуживать кредиты.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Соответствующие изменения были приняты постановлением Правления НБУ №160 от 21 декабря "Об утверждении Правил деятельности украинских банков в связи с установлением карантина и введением ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения заболевания.

Как отмечается в документе, банкам разрешено не распространять отдельные признаки дефолта на кредиты, которые будут реструктуризированы: до 30 апреля 2021 года (включительно) для должников-физических лиц; и к 31 мая 2021 года (включительно) - для должников-юридических лиц.

"Реструктуризация должна, с одной стороны, смягчить влияние кризиса на финансовое состояние заемщиков, а с другой - не создавать рисков потери банками капитала. Реструктуризация не должна ухудшать условия для заемщика и приводить к повышению эффективной процентной ставки. Банки не должны устанавливать комиссии за реструктуризацию", - говорится в сообщении.

НБУ рекомендует проводить реструктуризацию дистанционно. Для ее проведения заемщики-юридические лица должны предоставить подтверждение фактов снижения доходов или остановки работы.

Также банкам разрешено: не усугублять класс заемщика с учетом информации из кредитного реестра - до 29 апреля 2021 года; не проводить переоценку и проверку состояния залогового имущества - до 30 марта 2021 года; не учитывать при оценке должников-бюджетных учреждений выполнение показателей бюджета за 2020 и 2021 годы - до 4 января 2023 года.

Решение опубликовано на сайте регулятора и вступает в силу 22 декабря 2020 года.

Напомним, в Украине начали выплату материальной помощи людям, деятельность которых будет ограничена в результате карантина с 8 января. К концу недели будет удовлетворено почти 300 тыс. заявок на получение пособия в связи с будущим усилением карантинных мер.

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