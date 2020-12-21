США обложили пошлиной чешские трубы

США обложили пошлиной чешские трубы

Министерство торговли США объявило о введении предварительных антидемпинговых пошлин на бесшовные углеродистые и легированные стандартные, трубопроводные и напорно-компрессорные трубы (SSLPP), импортируемые из Чехии.

Размер пошлины составляет 51,07-51,70%. Окончательное решение должно быть принято в начале марта. В середине апреля Комиссия по международной торговле должна определить, нанесли ли поставки данной продукции ущерб американским производителям.

По этому же делу проходят и роSSийские экспортеры бесшовных труб. Недавно американское Министерство торговли установило предварительные компенсационные пошлины на эту продукцию. Объявление по антидемпинговым пошлинам ожидается в начале февраля.

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