СБУ разоблачила схему по фиктивному трудоустройству в ГП "Украинский фармацевтический институт качества"
По предварительным оценкам, коррупционная схема нанесла государству ущерб почти на 2 миллиона гривен.
Служба безопасности Украины заблокировала схему присвоения бюджетных денег на фиктивном трудоустройстве сотрудников в госпредприятии "Украинский фармацевтический институт качества".
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
"Сделку организовали чиновники учреждения совместно с представителями Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. С 2019 года фигуранты фиктивно оформляли на работу граждан и безосновательно начисляли им заработную плату", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что "работники", которые были формально включены в организационно-штатную структуру госпредприятия, на своих рабочих местах не появлялись и не выполняли соответствующие должностные обязанности.
По предварительным оценкам, коррупционная схема нанесла государству ущерб почти на 2 миллиона гривен.
Во время обысков правоохранители обнаружили документацию с доказательствами противоправной деятельности.
Напомним, в феврале на Волыни бывший сотрудник МВД "продавал" должности в областном управлении СБУ. Его задержали на получении $ 5000, сообщили в пресс-службе СБУ.