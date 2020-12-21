СБУ разоблачила схему по фиктивному трудоустройству в ГП "Украинский фармацевтический институт качества"

По предварительным оценкам, коррупционная схема нанесла государству ущерб почти на 2 миллиона гривен.

Служба безопасности Украины заблокировала схему присвоения бюджетных денег на фиктивном трудоустройстве сотрудников в госпредприятии "Украинский фармацевтический институт качества".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

"Сделку организовали чиновники учреждения совместно с представителями Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. С 2019 года фигуранты фиктивно оформляли на работу граждан и безосновательно начисляли им заработную плату", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что "работники", которые были формально включены в организационно-штатную структуру госпредприятия, на своих рабочих местах не появлялись и не выполняли соответствующие должностные обязанности.

По предварительным оценкам, коррупционная схема нанесла государству ущерб почти на 2 миллиона гривен.

Во время обысков правоохранители обнаружили документацию с доказательствами противоправной деятельности.