СБУ разоблачила схему по фиктивному трудоустройству в ГП "Украинский фармацевтический институт качества"

По предварительным оценкам, коррупционная схема нанесла государству ущерб почти на 2 миллиона гривен.

СБУ разоблачила схему по фиктивному трудоустройству в ГП "Украинский фармацевтический институт качества"
Фото: пресслужба СБУ

Служба безопасности Украины заблокировала схему присвоения бюджетных денег на фиктивном трудоустройстве сотрудников в госпредприятии "Украинский фармацевтический институт качества".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Сделку организовали чиновники учреждения совместно с представителями Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. С 2019 года фигуранты фиктивно оформляли на работу граждан и безосновательно начисляли им заработную плату", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что "работники", которые были формально включены в организационно-штатную структуру госпредприятия, на своих рабочих местах не появлялись и не выполняли соответствующие должностные обязанности.

По предварительным оценкам, коррупционная схема нанесла государству ущерб почти на 2 миллиона гривен.

Во время обысков правоохранители обнаружили документацию с доказательствами противоправной деятельности.

Напомним, в феврале на Волыни бывший сотрудник МВД "продавал" должности в областном управлении СБУ. Его задержали на получении $ 5000, сообщили в пресс-службе СБУ.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Тарифы на газ для населения выросли в 17 областях УкраиныТарифы на газ для населения выросли в 17 областях Украины
Метинвест завершил реконструкцию аглофабрики на ММК им ИльичаМетинвест завершил реконструкцию аглофабрики на ММК им Ильича
Запорожская атомная электростанция будет производить водородЗапорожская атомная электростанция будет производить водород
78% предпринимателей назвали инвестклимат в Украине неблагоприятным78% предпринимателей назвали инвестклимат в Украине неблагоприятным
Бывшая жена основателя Amazon отдает на благотворительность по $1 млрд в месяцБывшая жена основателя Amazon отдает на благотворительность по $1 млрд в месяц
Блок рекламы


Похожие новости
Украина может пройти 2021 год без кредита МВФ, - прогноз "Украинского института будущего"Украина может пройти 2021 год без кредита МВФ, - прогноз "Украинского института будущего"
СБУ разоблачила схему на закупках элементов военного снаряжения более чем на миллион гривенСБУ разоблачила схему на закупках элементов военного снаряжения более чем на миллион гривен
На Херсонщине СБУ разоблачила схему уклонения от уплаты налогов на 8 миллионов гривенНа Херсонщине СБУ разоблачила схему уклонения от уплаты налогов на 8 миллионов гривен
Институт книги распределил почти 82 млн грн грантов институциональной поддержки издательствамИнститут книги распределил почти 82 млн грн грантов институциональной поддержки издательствам
Налоговики разоблачили мошенническую схему на рынке ценных бумагНалоговики разоблачили мошенническую схему на рынке ценных бумаг
В Черкассах СБУ разоблачила растрату миллионов бюджетных денег, выделенных на борьбу с COVID-19В Черкассах СБУ разоблачила растрату миллионов бюджетных денег, выделенных на борьбу с COVID-19
Киберполиция разоблачила мошенников, которые присвоили около 1,5 миллиона банкаКиберполиция разоблачила мошенников, которые присвоили около 1,5 миллиона банка
СБУ разоблачила канал поставки для "Укрзализныци" бракованных запчастей из РоSSииСБУ разоблачила канал поставки для "Укрзализныци" бракованных запчастей из РоSSии
СБУ разоблачила миллионные убытки, нанесенные бюджету Черкасс при закупке медицинского оборудованияСБУ разоблачила миллионные убытки, нанесенные бюджету Черкасс при закупке медицинского оборудования
Налоговая выявила схему формирования фиктивного налогового кредита на 6 миллионовНалоговая выявила схему формирования фиктивного налогового кредита на 6 миллионов
Последние новости
Подгружаем последние новости