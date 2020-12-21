НБУ выполнил свои обязательства перед МВФ — Рожкова

Нацбанк выполнил все условия для того, чтобы миссия Международного валютного фонда начала работу в Украине. Об этом сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова во время презентации отчета по финансовой стабильности.

«Одним из основных структурных маяков Нацбанка для сотрудничества с МВФ была разработка изменений в закон о банках и банковской деятельности. Сейчас этот законопроект зарегистрирован в Верховной Раде», — сообщила Рожкова.

По ее словам, вторым важным требованием Фонда было утверждение планов государственных банков по работе с проблемными активами. «Мы также это сделали и государственные банки начали очень активно выполнять этот план. Сокращение доли NPL в банковской системе за этот год, в первую очередь, обусловлено активизацией именно государственных банков», — отметила первый заместитель председателя.

Кроме этого, рассказала она, Совет финансовой стабильности утвердил план восстановления платежеспособности Фонда гарантирования вкладов физических лиц, на чем также настаивал Фонд.

Среди других структурных маяков, которые выполнила Украины, Рожкова отметила принятия Верховной Радой Государственного бюджета на 2021 год.

Миссия уже работает

Как сообщал «Минфин», постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что миссия Фонда в Украине начнет первый пересмотр соглашения в формате стенд-бай в период с 21 по 23 декабря.

Миссия будет дистанционной — через веб-связь — и будет перерыв: она начнется в декабре, перед католическим Рождеством, и завершится после празднования Нового года.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина может получить транш от Международного валютного фонда в феврале-марте 2021 года.