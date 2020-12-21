Порты Украины сократили импорт нефтепродуктов

Объем импорта нефтепродуктов через морские порты в январе-ноябре 2020 года сократился на 12%, до 814 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (927 тыс. тонн). Об этом свидетельствуют данные Администрации морских портов Украины.



Лидером по объему импорта остается порт "Николаев" - за 11 месяцев поставки через него выросли почти в два раза, до 277,24 тыс. тонн, против 142,47 тыс. тонн в январе-октябре прошлого года, передает enkorr.



На втором месте порт "Пивденный" - 219 тыс. тонн, что на 16% больше объемов поставок за аналогичные десять месяцев прошлого года (188,7 тыс. тонн). Морские поставки через порт "Одесса" за отчетный период снизились на 36%, до 205,4 тыс. тонн.



Также поставки нефтепродуктов - метанола - осуществлялись через порт "Черноморск". За 11 месяцев импорт через этот порт составил 25 тыс. тонн. Порт "Измаил" за этот же период принял 33,46 тыс. тонн нефтепродуктов, из которых практически весь объем - в мае-октябре.



В первом полугодии 2020 года в морские порты для внутреннего рынка поступило 529 тыс. тонн нефтепродуктов против 289 тыс. тонн годом ранее.



В статистике АМПУ речь идет о дизтопливе, авиационном керосине, метаноле, маслах и прочих нефтепродуктах. Самой же массовой позицией является дизельное топливо.



