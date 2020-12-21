470 корейских компаний просят Posco отозвать антидемпинговый иск

470 корейских компаний просят Posco отозвать антидемпинговый иск

Около 470 корейских компаний обратились к корпорации Posco, по инициативе которой в сентябре текущего года было начато антидемпинговое расследование импорта нержавеющего листового проката толщиной до 8 мм из Китая, Тайваня и Индонезии, с просьбой об отзыве своего иска.

Как заявляют потребители данной нержавеющей продукции, поставщики проката из трех стран занимают около 45% национального рынка, поэтому ограничение импорта приведет к дефициту. К тому же аналогичная продукция Posco при сравнимом качестве дороже импортной.

В связи с этим промышленники опасаются, что введение антидемпинговых пошлин приведет к увеличению их затрат на нержавеющий прокат. Это заставит их, в свою очередь, поднять цены на свою готовую продукцию, из-за чего та снизит конкурентоспособность на внешних рынках.

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