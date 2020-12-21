Торговый конфликт с Австралией обернулся для Китая дефицитом угля

Торговый конфликт с Австралией обернулся для Китая дефицитом угля

По данным Financial Times (FT), за последние несколько недель "более десятка" китайских городов ввели ограничения на потребление электричества из-за нехватки термального угля. Дефицит угля произошел во многом из-за торгового конфликта с Австралией, которая является одним из крупнейших поставщиков угля в Китай, пишет "Коммерсант".

Напомним, весной правительство Австралии призвало расследовать причины возникновения пандемии COVID-19 в Китае, в том числе возможное сокрытие китайским правительством эпидемии на раннем этапе. В ответ на эти требования китайское правительство обвинило Австралию в демпинге и ввело повышенные тарифы на целый ряд австралийского сырья и товаров: от ячменя и баранины до вина. Австралийское правительство несколько месяцев выступало с протестами против китайских де-факто санкций против австралийского сырья и на прошлой неделе объявило о подаче официальной жалобы в ВТО.

"Ограничений на импорт вполне достаточно, чтобы изменить ситуацию в индустрии,— цитирует FT одного из директоров китайской энергетической компании China Huadian Corporation.— Многие местные заводы и станции зависят от австралийского угля, который весьма энергоэффективен. Теперь они испытывают проблемы в поиске альтернативы". В начале декабря власти провинции Хунань объявили, что государственные учреждения сократят потребление электричества ради экономии, а уличное освещение в городах будут отключать на ночь. Сообщается также, что несколько высотных зданий в столице провинции городе Чанша отключили электроснабжение лифтов, в результате чего офисным сотрудникам пришлось пользоваться только лестницами, чтобы добраться к своим рабочим местам.

По данным консалтинговой компании SunSirs, запасы термального угля в ведущем сырьевом порту КНР в городе Циньхуандао упали до двухлетнего минимума, тогда как местные цены на уголь подскочили более чем на 60% с мая, когда Китай вступил в торговую конфронтацию с Австралией.

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