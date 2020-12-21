Объекты «Аркады» могут достроить. Stolitsa Group заявила о намерениях

Компания Stolitsa Group планирует зайти на достройку жилых комплексов обанкротившегося банка «Аркада». Об этом заявила одна из основателей Stolitsa Group Владислава Молчанова.

Объекты «Аркады» могут достроить. Stolitsa Group заявила о намерениях
Фото со страницы Фейсбук

Что известно о встрече

«Компания Stolitsa Group намерена зайти на достройку жилых комплексов, строительство которых было заведомо прекращено владельцем банка «Аркада», — заявила Молчанова.

По результатам встречи Молчанова подтвердила готовность достраивать дома без доплат при условии, что со стороны государства, города, других важных и необходимых сторон («ДТЭК», ГАСИ и т.д.) будут предоставлены гарантии и взятые обязательства в реализации всех шагов по дорожной карте.

Также важным вопросом является обязательство города по проведению сетей к территории «Патриотика на озерах» и для прокладки дороги по улице Коллекторной, продолжение улицы Григоренко вдоль и параллельно всей территории «Патриотика на озерах».

Представители Stolitsa Group заявили, что прибыли от застройки 5 земельных участков на Осокорках-Центральных достаточно для покрытия необходимого дефицита бюджета для достройки ЖК «Эврика» и «Патриотика».

Для старта строительных работ на всех ЖК будет задействован собственный капитал застройщика. При этом, не исключено участие других финансовых партнеров. Отдельно будет рассматриваться вопрос получения долгосрочного кредита в размере до 1 млрд под низкую процентную ставку.

Планы

Планируется разработать новый проект «Патриотика на озерах» под другим названием и брендом. Старт продаж домов обновленного проекта «Патриотика на озерах» начнется после его согласования и возведенных нескольких этажей, то есть не с котлована. 10% средств по продаже метров обновленного проекта будет направляться на покрытие необходимого дефицита для достройки ЖК «Эврика» и «Патриотика».

Не исключается уплотнение проектов «Патриотика» и «Эврика».

По предварительным прогнозам, срок завершения строительных работ на «Эврике» и «Патриотике» может составлять 2-3 года.

Охрана объектов может быть передана новому застройщику сразу после подписания социального договора об ответственности сторон до конца этого года.

Банк Аркада неплатежеспособен

Как сообщал «Минфин», Правление НБУ отнесло Банк Аркада к неплатежеспособным из-за уменьшения нормативов капитала менее, чем до одной трети минимально установленного уровня.

Проблемы в банке с капиталом возникли из-за потери основного актива — здания головного офиса и земельного участка по адресу ул. Ольгинская, 3 в Киеве.

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