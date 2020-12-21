Компенсации ФОПам начнут выплачивать 22 декабря — Петрашко

С 22 декабря в Украине начнут выплачивать материальную помощь в размере 8 тыс. грн наемным работникам и ФОПам, которые потеряли часть зарплаты и дохода в результате карантинных ограничений. Об этом рассказал в эфире телеканала Украина 24 министр экономики Игорь Петрашко.

Компенсации ФОПам начнут выплачивать 22 декабря — Петрашко
Фото: news.dtkt.ua

По словам министра, те, кто будет подавать заявки на получение помощи после 21 декабря, может получить материальную помощь уже в начале 2021 года.

«Наемные работники могут работать как у физических ФОПов, так и в компаниях другой формы собственности. Например, если предприятие – ООО или ФОП – имеет 10 наемных работников, то все 10 работников подаются самостоятельно через „Дію“, получая компенсацию 8 тыс. грн. В случае самого ФОПа, то он также получает эти 8 тыс. грн. Мы ориентируемся, что с 22-го числа, сразу после завершения так называемого нашего первого дедлайна, мы начнем выплаты», – подчеркнул министр.

Ранее сообщалось

С 14 декабря портал «Дія» и одноименное мобильное приложение начали принимать заявки на получение 8 тыс. грн единовременной помощи от государства наемным работникам, которые потеряли часть зарплаты в результате введения карантинных ограничений, и физическим лицам-предпринимателям (ФОПам), которые потеряли часть дохода в результате карантина.

16 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что прием заявок на получение 8 тыс. грн единовременной помощи от государства продлен до 31 декабря 2020 года.

По состоянию на 17:00 18 декабря ФОПы уже подали 252 тыс. заявок на получение единовременной государственной помощи в размере 8 тыс. грн через портал государственных услуг «Дія».

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