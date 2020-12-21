В Dragon Capital назвали заявление Стадника об инициировании дела о банкротстве Kernel безосновательным

Дело было открыто якобы в связи с конфликтом требований, а не из-за финансового положения компании.

Против Kernel, крупнейшего мирового производителя подсолнечного масла, подали заявление об инициировании дела о банкротстве с целью взыскать 30,3 млн долл. США . Однако, как считают в Dragon Capital, оснований для объявления компании банкротом нет, поскольку дело было открыто в связи с конфликтом требований, а не из-за финансового положения компании, пишут Українські новини.

Напомним, на прошлой неделе бывший совладелец Стиоми Холдинг Михаил Стадник подал заявление в суд Люксембурга с требованием открыть дело о банкротстве Kernel Holding S.A. – материнской компании группы Kernel. Судебные тяжбы стороны ведут с 2012 года. Предмет спора – финальный платеж за покупку Стиоми, осуществление которого зависело от выполнения определенных условий со стороны продавцов Стиоми.

Как стало известно из пресс-релиза Kernel, опубликованного сегодня утром, в результате решения арбитража Kernel был обязан выплатить бывшим собственникам Стиоми 30,3 млн долл. США . Компания отразила затраты по этому иску в своей отчетности ещё в 2018 году, однако осуществление самого платежа в пользу Стадника было осложнено из-за судового запрета, наложенного бывшими юридическими советниками Стадника.

Также бывшая жена Стадника уступила свои права на финальный платеж третьему лицу, что оспаривает Стадник. Это ещё больше усугубило ситуацию. Теперь суд должен определить, какому из кредиторов и в какой пропорции должен заплатить Kernel. Именно по этой причине ещё в марте 2020 компания обратилась в суд Швейцарии с просьбой разрешить проведение платежа, но разбирательства длятся до сих пор.

"Поскольку заявление с требованием возбуждения дела о банкротстве Kernel было вызвано конфликтом требований, а не финансовым состоянием компании, мы считаем, что оснований для открытия производства о банкротстве нет", — заявили в Dragon Capital.

"Основания для открытия производства о банкротстве Kernel отсутствуют также согласно законодательству Люксембурга", — заявили в пресс-релизе Kernel, где действия Стадника расценивают как попытку причинить компании репутационный ущерб, распространив в прессе ложную информацию о банкротстве. На самом деле, речь идёт только о заявлении с требованием открыть дело о банкротстве, которое является несостоятельным с юридической точки зрения.