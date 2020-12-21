Цена на нефть марки Brent упала. Причина — новый штамм covid-19

Цена на нефть марки Brent упала на 3% в понедельник. Причина – возможное падение спроса на нефть из-за нового штамма covid-19. Об этом сообщает Reuters.

Цена на нефть марки Brent упала. Причина — новый штамм covid-19

Торги на бирже

Стоимость барреля февральской нефти Brent 21 декабря к 8:30 по Киеву составила $50,82 (-2,76%).

Баррель нефти WTI торговался по $47,97 (-2,56%). Предыдущие торги завершились на уровне $52,26 и $49,24 соответственно.

На этой неделе нефть Brent может упасть ниже $50, а WTI – ниже $45, считает главный аналитик Sunward Trading Чиоки Чен. Он добавил, что инвесторы хотят скорректировать свои позиции перед рождественскими праздниками.

При этом, за неделю количество буровых установок для добычи нефти и газа выросло до 346 (+8). Это самый высокий показатель с мая, заявили в Baker Hughes.

Причина падения

«Радужные ожидания инвесторов на 2021 год внезапно испарились из-за нового варианта вируса», – заявил главный аналитик брокерской компании Fujitomi Co Кадзухико Сайто.

На падение цены также повлияло затягивание переговоров по Brexit.

Динамика цены в 2020 году

Как писал «Минфин», в этом году впервые в истории цена фьючерса нефти марки WTI упала до нуля, а затем достигла отрицательных значений: котировки завершили торговую сессию на отметке минус $37,63 за баррель. Цена нефти марки Brent в апреле этого года снижалась до $19.

Что известно о новом штамме вируса

Новый штамм covid-19, который распространяется в Великобритании, заставил некоторые европейские страны закрыть свои границы для британцев.

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