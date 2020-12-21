Ощадбанк продлил действие платежных карт для переселенцев

Ощадбанк продлил действие платежных карточек внутренне перемещенных лиц до 1 марта 2021 года. Об этом говорится на сайте учреждения.

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Что известно о сроках

«Карточки Ощадбанка внутренне перемещенных лиц, обслуживающихся по тарифному пакету „Мой счет“, и срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 марта 2021», — говорится в сообщении.

Ощадбанк напомнил, что продолжает перевыпуск карт по графику и доставляет их в отделения.

«Если вы не смогли забрать свою новую карту в отделении, вы можете и дальше снимать средства и рассчитываться своей старой карточкой до 1 марта 2021», — сообщили в банке.