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2020-12-21
Ощадбанк продлил действие платежных карт для переселенцев
Ощадбанк продлил действие платежных карточек внутренне перемещенных лиц до 1 марта 2021 года. Об этом говорится на сайте учреждения.
Фото: mind.ua
Что известно о сроках
«Карточки Ощадбанка внутренне перемещенных лиц, обслуживающихся по тарифному пакету „Мой счет“, и срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 марта 2021», — говорится в сообщении.
Ощадбанк напомнил, что продолжает перевыпуск карт по графику и доставляет их в отделения.
«Если вы не смогли забрать свою новую карту в отделении, вы можете и дальше снимать средства и рассчитываться своей старой карточкой до 1 марта 2021», — сообщили в банке.