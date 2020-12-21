Биткоин обновил исторический рекорд и перевалил за $24 тысячи. Почему криптовалюта так стремительно растет

Стоимость криптовалюты биткоин в субботу, 19 декабря, установила новый исторический рекорд — $24 300. За день монета подорожала в цене более чем 5%. Об этом пишет Громадське со ссылкой на данные американской биржи криптовалют Coinbase.

Фото: segodnya.ua

Что происходило на рынке криптовалют

В течение этой недели биткоин постоянно рос в цене. 16 декабря его цена впервые в истории превысила 20 000. А в ноябре курс криптовалюты превысил трехлетний максимум в $17 тысяч.

Всего же за последний год стоимость биткоина выросла примерно на 180% (то есть почти в три раза). Трейдеры криптовалюты довольно оптимистично оценивают его перспективы, утверждая, что он может достичь в цене даже $ 300-400 тысяч.

Подпитывает их ожидания и тот факт, что биткоин является ограниченным ресурсом: всего может существовать только 21 млн его единиц.

Почему Bitcoin так стремительно растет

Инвесторы начали вкладывать в криптовалюту во время нестабильности на мировых фондовых рынках, которую вызвала пандемия коронавируса. Способствовало этому и ослабление главной международной валюты — американского доллара.

В кризисные времена люди склонны вкладывать средства в так называемые «безопасные гавани» — активы, на которые кризис влияет меньше, например, золото. Очевидно, криптовалюта, торги которой не зависит от коронавирусных ограничений, теперь также входит в число таких безопасных активов.

Поэтому финансовые аналитики и инвесторы не удивлены ростом стоимости биткоина и прогнозируют, что в ближайшие недели он может стать еще более ценным активом. «Это только начало, и, по нашему мнению, ему еще есть где разогнаться», — комментирует исполнительный директор Grayscale Investments Майкл Зонесгайн.

Впрочем, не все разделяют энтузиазм по биткоину, поскольку с ним можно проводить мошеннические операции. А поскольку это децентрализованный актив, не существует учреждения, которое бы обеспечило вам возмещение его потерь.

Кроме того, курс биткоина (как и любой другой криптовалюты) фактически невозможно спрогнозировать. В марте этого года, например, он за два дня подешевел в два раза. Именно поэтому биткоин так же можно считать рисковым активом.