Биткоин обновил исторический рекорд и перевалил за $24 тысячи. Почему криптовалюта так стремительно растет

Стоимость криптовалюты биткоин в субботу, 19 декабря, установила новый исторический рекорд — $24 300. За день монета подорожала в цене более чем 5%. Об этом пишет Громадське со ссылкой на данные американской биржи криптовалют Coinbase.

Биткоин обновил исторический рекорд и перевалил за $24 тысячи. Почему криптовалюта так стремительно растет
Фото: segodnya.ua

Что происходило на рынке криптовалют

В течение этой недели биткоин постоянно рос в цене. 16 декабря его цена впервые в истории превысила 20 000. А в ноябре курс криптовалюты превысил трехлетний максимум в $17 тысяч.

Всего же за последний год стоимость биткоина выросла примерно на 180% (то есть почти в три раза). Трейдеры криптовалюты довольно оптимистично оценивают его перспективы, утверждая, что он может достичь в цене даже $ 300-400 тысяч.

Подпитывает их ожидания и тот факт, что биткоин является ограниченным ресурсом: всего может существовать только 21 млн его единиц.

Почему Bitcoin так стремительно растет

Инвесторы начали вкладывать в криптовалюту во время нестабильности на мировых фондовых рынках, которую вызвала пандемия коронавируса. Способствовало этому и ослабление главной международной валюты — американского доллара.

В кризисные времена люди склонны вкладывать средства в так называемые «безопасные гавани» — активы, на которые кризис влияет меньше, например, золото. Очевидно, криптовалюта, торги которой не зависит от коронавирусных ограничений, теперь также входит в число таких безопасных активов.

Поэтому финансовые аналитики и инвесторы не удивлены ростом стоимости биткоина и прогнозируют, что в ближайшие недели он может стать еще более ценным активом. «Это только начало, и, по нашему мнению, ему еще есть где разогнаться», — комментирует исполнительный директор Grayscale Investments Майкл Зонесгайн.

Впрочем, не все разделяют энтузиазм по биткоину, поскольку с ним можно проводить мошеннические операции. А поскольку это децентрализованный актив, не существует учреждения, которое бы обеспечило вам возмещение его потерь.

Кроме того, курс биткоина (как и любой другой криптовалюты) фактически невозможно спрогнозировать. В марте этого года, например, он за два дня подешевел в два раза. Именно поэтому биткоин так же можно считать рисковым активом.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Тарифы на газ для населения выросли в 17 областях УкраиныТарифы на газ для населения выросли в 17 областях Украины
Метинвест завершил реконструкцию аглофабрики на ММК им ИльичаМетинвест завершил реконструкцию аглофабрики на ММК им Ильича
78% предпринимателей назвали инвестклимат в Украине неблагоприятным78% предпринимателей назвали инвестклимат в Украине неблагоприятным
Бывшая жена основателя Amazon отдает на благотворительность по $1 млрд в месяцБывшая жена основателя Amazon отдает на благотворительность по $1 млрд в месяц
Мошенники используют видео Зеленского, чтобы выманить у украинцев деньги, - киберполицияМошенники используют видео Зеленского, чтобы выманить у украинцев деньги, - киберполиция
Блок рекламы


Похожие новости
Комиссии в сети биткоина выросли в 4 раза за пять днейКомиссии в сети биткоина выросли в 4 раза за пять дней
Goldman Sachs усомнился в способности биткоина заменить золотоGoldman Sachs усомнился в способности биткоина заменить золото
Цена меди бьет рекорды — самая высокая с 2013 годаЦена меди бьет рекорды — самая высокая с 2013 года
Вишняковский спиртзавод продали за рекордные 234 млн гривенВишняковский спиртзавод продали за рекордные 234 млн гривен
Курс Ethereum обновил максимум с мая 2018 года. За последние 10 месяцев монета подорожала на 688%Курс Ethereum обновил максимум с мая 2018 года. За последние 10 месяцев монета подорожала на 688%
Стало известно, кто и сколько купил ОВГЗ на рекордном аукционеСтало известно, кто и сколько купил ОВГЗ на рекордном аукционе
Курс Bitcoin пересек отметку в $ 23 тысячиКурс Bitcoin пересек отметку в $ 23 тысячи
Минфин осуществил рекордное привлечение средств на аукционах ОВГЗ на финансирование госбюджетаМинфин осуществил рекордное привлечение средств на аукционах ОВГЗ на финансирование госбюджета
ArcelorMittal возобновила работу доменной печи на меткомбинате Dunkirk во ФранцииArcelorMittal возобновила работу доменной печи на меткомбинате Dunkirk во Франции
Министр объяснил, почему отложили повышение «минималки» до 6,5 тысячМинистр объяснил, почему отложили повышение «минималки» до 6,5 тысяч
Последние новости
Подгружаем последние новости