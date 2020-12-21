Нацрегулятор утвердил проекты лицензирования товарных бирж

17 декабря Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) разработала новые лицензионные условия для товарных бирж.

Фото: epravda.com.ua

Что известно

Лицензионные условия вводятся в рамках реализации норм закона по упрощению привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов.

Новые условия

С 1 июля 2021 года товарные биржи имеют право работать исключительно при условии получения лицензии на осуществление деятельности по организации торговли продукцией на товарных биржах.

Слова «товарная биржа» и производные от них разрешается использовать в названии только юридическим лицам, осуществляющим профессиональную деятельность на организованных товарных рынках.

Требования НКЦБФР

Нацкомиссия определила перечень требований, которым должен соответствовать заявитель для получения лицензии и лицензиат при осуществлении деятельности по организации торговли продукцией, относительно:

структуры собственности;

владельцев существенного участия;

деловой репутации;

размера первоначального, уставного и собственного капитала, порядка его определения

технического и программного обеспечения;

внутренних документов;

раскрытие информации лицензиатом;

помещения и тому подобное.

Что эксперты говорят о законе

«Новый закон будет способствовать созданию рынка деривативов в Украине. Мы с нетерпением будем ждать возможности поработать вместе с НКЦБФР над другими инициативами по развитию рынка капитала. Это большой шаг вперед, благодаря которому Украина станет более заметной и привлекательной для инвесторов », — заявил управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.

Председатель НКЦБФР Тимур Хромаев добавил: «Мы очень благодарны ЕБРР за то, что он опытом и знаниями помог нам в разработке этого важного пакета законодательства. Мы сделали большой шаг вперед в создании условий для перехода нашей экономики к более продвинутому этапу развития».

Предыстория

В августе президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов», который Верховная Рада приняла 19 июня 2020 года.