Нацрегулятор утвердил проекты лицензирования товарных бирж
17 декабря Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР)
Что известно
Лицензионные условия вводятся в рамках реализации норм закона по упрощению привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов.
Новые условия
С 1 июля 2021 года товарные биржи имеют право работать исключительно при условии получения лицензии на осуществление деятельности по организации торговли продукцией на товарных биржах.
Слова «товарная биржа» и производные от них разрешается использовать в названии только юридическим лицам, осуществляющим профессиональную деятельность на организованных товарных рынках.
Требования НКЦБФР
Нацкомиссия определила перечень требований, которым должен соответствовать заявитель для получения лицензии и лицензиат при осуществлении деятельности по организации торговли продукцией, относительно:
- структуры собственности;
- владельцев существенного участия;
- деловой репутации;
- размера первоначального, уставного и собственного капитала, порядка его определения
- технического и программного обеспечения;
- внутренних документов;
- раскрытие информации лицензиатом;
- помещения и тому подобное.
Что эксперты говорят о законе
«Новый закон будет способствовать созданию рынка деривативов в Украине. Мы с нетерпением будем ждать возможности поработать вместе с НКЦБФР над другими инициативами по развитию рынка капитала. Это большой шаг вперед, благодаря которому Украина станет более заметной и привлекательной для инвесторов », — заявил управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.
Председатель НКЦБФР Тимур Хромаев добавил: «Мы очень благодарны ЕБРР за то, что он опытом и знаниями помог нам в разработке этого важного пакета законодательства. Мы сделали большой шаг вперед в создании условий для перехода нашей экономики к более продвинутому этапу развития».
Предыстория
В августе президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов», который Верховная Рада приняла 19 июня 2020 года.