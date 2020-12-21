Visa изучает возможность запуска офлайн-обмена цифровых валют

Международная платежная система Visa опубликовала документ, в котором предлагает новый подход к автономным офлайн-платежам между двумя электронными устройствами. Новый способ позиционируется как алгоритм физического обмена цифровой валюты. Об этом сообщает finextra.com.

Visa изучает возможность запуска офлайн-обмена цифровых валют
Фото: pinterest.com

Суть механизма обмена

Центральные банки уделяют особое внимание финансовой доступности, поэтому, как говорится в документе, необходимо учитывать структуру обмена цифровыми валютами, когда ни покупатель, ни продавец не имеют доступа к интернету.

Протокол, описанный Visa, позволяет напрямую загружать цифровые деньги на персональные гаджеты, такие как смартфон или планшет. Криптоактивы хранятся на защищенном модуле, встроенном в устройство и управляемым эмитентом криптокошелька. При помощи архитектуры CBDC криптовалюту можно передавать с одного устройства на другое без каких-либо посредников, таких как банки, платежные сети или платежные системы, а просто через Bluetooth или технологию NFC.

«Одной из важных конструктивных особенностей CBDC в рамках иерархической инфраструктуры доверия является возможность автономной работы для создания безопасных двухточечных автономных платежей с использованием авторизованного оборудования. Возможность автономной работы архитектуры CBDC поможет создать платежный канал, позволяющий потребителям и бизнесу совершать сделки при любых условиях», – говорится в технической аннотации, опубликованной Visa.

МПС заявляет, что эта функция будет полезна там, где подключение к интернету нестабильно либо пользователь может использовать интернет только периодически, например, при посещении местного интернет-кафе.

Новинка Mastercard

Mastercard запускает в Азии пилотный проект своей биометрической карты. Ее особенность состоит в использовании отпечатка пальца для авторизации транзакций в платежных терминалах в магазинах. Об этом сообщает пресс-служба Mastercard.

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