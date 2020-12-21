Комиссии в сети биткоина выросли в 4 раза за пять дней

С 13 декабря комиссии в сети биткоина выросли более чем в 4 раза – до текущих значений в $11,9. Увеличение стоимости обработки транзакций происходит на фоне возросшей активности держателей первой криптовалюты, по данным BitInfoCharts.

Комиссии в сети биткоина выросли в 4 раза за пять дней
Фото: crypto-street.com

18 декабря число неподтвержденных транзакций почти достигло 140 тыс. Это второе по величине значение с начала 2020 года.

Что происходит

Стоимость обработки транзакций выросла на фоне увеличения активности держателей первой криптовалюты. Это связано с обновлением исторического максимума цены биткоина на отметке выше $23 тыс.

Это произошло на фоне ралли курса первой криптовалюты. 17 декабря он впервые в истории достиг $23,8 тыс. За 6 дней стоимость актива поднялась на 30%. Рост ускорился после преодоления исторического максимума в $20 тыс.

Курс биткоина

По состоянию на 20 декабря в 13:16 по Киеву курс биткоина на криптобирже Binance составляет почти $23,503 тыс.

Суточные объемы торгов активом, по данным Coinmarketcap, составляют $65,1 млрд при капитализации BTC в $429 млрд.

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