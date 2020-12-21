Объем непроведенных расходов на декабрь составил 190 миллиардов — Марченко

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что по состоянию на декабрь объем непроведенных расходов составил 190 млрд грн. Об этом он сообщил в эфире «Свобода слова Савика Шустера».

Объем непроведенных расходов на декабрь составил 190 миллиардов — Марченко
Фото: obozrevatel.com

При этом министр обратил внимание, что доходы и расходы государственного бюджета в 2020 году будут выполнены в полном объеме.

«У нас есть все основания считать, что мы выполним бюджет в этом году по доходам и по расходам, более того – доходы будут перевыполнены», – отметил он.

Напоминаем

  • 15 декабря Минфин привлек в бюджет рекордную сумму — почти 51,44 млрд грн по курсу НБУ от размещения облигаций внутреннего государственного займа.
  • 11 декабря Украина разместила дополнительный выпуск еврооблигаций на сумму $600 млн с доходностью 6,2%; привлеченные средства используют для финансирования общих бюджетных назначений.
  • 2 декабря премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина до конца 2020 года может выйти на рынок внешних заимствований. Объемы заимствований могут составить около $1 млрд.

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