Объем непроведенных расходов на декабрь составил 190 миллиардов — Марченко

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что по состоянию на декабрь объем непроведенных расходов составил 190 млрд грн. Об этом он сообщил в эфире «Свобода слова Савика Шустера».

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При этом министр обратил внимание, что доходы и расходы государственного бюджета в 2020 году будут выполнены в полном объеме.

«У нас есть все основания считать, что мы выполним бюджет в этом году по доходам и по расходам, более того – доходы будут перевыполнены», – отметил он.

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