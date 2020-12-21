Цена на нефть Brent превысила $52 впервые за 10 месяцев

Стоимость фьючерсов нефти Brent с поставкой в феврале 2021 года превысила в пятницу, 18 декабря, $52 за баррель. Об этом свидетельствуют данные Investing.

Фото: neftok.ru

Что происходило

Последний раз такое максимальное значение за день Brent достиг 5 марта. На следующий день было разорвано соглашение ОПЕК и РоSSии по ограничению добычи нефти, после чего стоимость топлива обвалилась.

Сразу после достижения $52 нефть прекратила расти и немного снизилась - до $51,9 за баррель. 19 декабря цена вновь вернулась на уровень пятницы и составила $52,32 за баррель.

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При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI упала до $48,10 за баррель, потеряв 0,54%.

Прогноз на 2021 год от ICU

Цены на нефть будут расти в течение следующего года. К концу 2021-го ее средние значения составят $55-60 за баррель.

«Оптимизм относительно вакцин и огромный приток ликвидности на финансовых рынках компенсируют негативный эффект сокращения спроса на нефть из-за локдауна, а с открытием экономик цены постепенно будут расти», - объяснил эту тенденцию глава департамента по корпоративному анализу ICU Александр Мартыненко.

Динамика цены в 2020 году

Как писал «Минфин», в этом году впервые в истории цена фьючерса нефти марки WTI упала до нуля, а затем достигла отрицательных значений: котировки завершили торговую сессию на отметке минус $37,63 за баррель. Цена нефти марки Brent в апреле этого года снижалась до $19.