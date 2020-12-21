НБУ предоставил пяти банкам короткий рефинанс на сумму почти 9,3 миллиарда

Национальный банк Украины 18 декабря предоставил 9,27 млрд грн рефинансирования для пяти банков на срок до 84 дней под 6,0% годовых. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка на сайте регулятора, как ссылается finbalance.

НБУ предоставил пяти банкам короткий рефинанс на сумму почти 9,3 миллиарда
Фото: creditznatok.com.ua

Цифры декабря

По состоянию на 17 декабря долг платежеспособных банков по рефинансу составлял 51,7 млрд грн, на 01 декабря — 45,5 млрд грн, на 01 октября — 19,7 млрд грн, на 01 июля — 7,2 млрд грн.

Последний раз, 11 декабря, регулятор выделил для ряда банков 11 млрд грн рефинансирования на срок до 1820 дней также под 6,0%. Кроме того, регулятор выделил для одного банка 87,9 млн грн рефинансу на срок до 84 дней под 6,0%.

Как уточнял НБУ, тогда займа привлекли:

Банк Сумма рефинансирования, млрд грн
Альфа-Банк 4,46
ПУМБ 1,5
Укрэксимбанк 1,0
Универсал Банк 1,0
Кредобанк 0,6
банк Альянс 0,5
Акиордбанк 0,46
Таскомбанк 0,23
банк Львов 0,216
банк Глобус 0,213
Пиреус Банк 0,210
МТБ Банк 0,15
Радабанк 0,10
РБС Банк 0,10
банк Конкорд 0,879
Полтава-банк 0,08
Альта-банк 0,055
банк Украинский капитал 0,05
КИБ 0,05
АП Банк 0,04

4 декабря НБУ предоставил 99,77 млн грн рефинансирования для шести банков на срок до 84 дней под 6,0%. Займы привлекли Укрэксимбанк (500 млн грн), Клиринговый дом (150 млн грн), Первый инвестиционный банк (100 млн грн), Конкорд (87,7 млн грн), Индустриалбанк (50 млн грн).

Шестого получателя рефинанса регулятор не уточнил (как вариант, потому что соответствующий кредит мог быть предоставлен на срок до 30 дней, а в таких случаях НБУ информацию не раскрывает).

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