Goldman Sachs усомнился в способности биткоина заменить золото

Золото продолжит оставаться востребованным товаром среди инвесторов и вряд серьезно уступит позиции биткоину, несмотря на его растущую популярность. Такое мнение выразили аналитики банка Goldman Sachs. Об этом пишет Bloomberg.

Goldman Sachs усомнился в способности биткоина заменить золото
Фото: mind.ua

Что говорят банкиры

Банк отмечает, что хотя наблюдается тенденция замены в портфелях некоторых инвесторов золота на биткоин, в глобальном масштабе драгоценный металл сохранит свой статус защитного актива.

«Мы не видим в растущей популярности биткоина реальную угрозу статусу золота», — приводит Bloomberg цитату из сообщения Goldman Sachs.

По мнению банка, крупные институциональные инвесторы склонны избегать криптовалюты в силу их непрозрачности, а спекуляции рядовых инвесторов делают биткоин «чрезмерно рискованным активом» для таких игроков.

Предыстория

Ранее о том, что биткоин со временем может занять место золота, говорил инвестиционный директор по инструментам фиксированной доходности компании BlackRock Рик Ридер.

«Я думаю, что это устойчивый механизм, который в значительной степени может занять место золота, потому что является намного более функциональным, чем передача золотых слитков», — аргументировал Ридер в интервью CNBC.

Что на рынке

На этой неделе стоимость биткоина впервые в истории поднялась выше $23 тыс. Стоимость тройской унции на бирже Comex с начала года выросла на 24%.

На максимумах весной 2020 года котировки золота поднимались выше $2000 за унцию.

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