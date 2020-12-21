Какие активы могут заморозить банки в рамках противодействия терроризму. НБУ дал разъяснение
Перечень террористов и активов, подлежащих замораживанию в рамках борьбы с терроризмом, формирует и утверждает Государственная служба финансового мониторинга. Об этом говорится в разъяснении Национального банка.
Какие активы могут заморозить
Банки могут заморозить все активы, прямо или косвенно (через других лиц) находятся в собственности (в общей собственности частности) или передаются на пользу:
- лиц, включенных в перечень, связанного с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции (перечень террористов);
- лиц, осуществляющих финансовые операции от имени или по поручению лиц, включенных в перечень террористов;
- лиц, которыми прямо или опосредованно владеют фигуранты списка террористов.
Также могут заморозить активы, полученные от таких вышеупомянутых активов.
Что такое система мониторинга по противодействию финансирования терроризма
Это система, которая в режиме реального времени обнаруживает (еще до проведения финансовой операции) связанность финопераций с лицами из перечня террористов.
Функционирование системы обеспечивается работой автоматизированных программных модулей.
Если система обнаружила совпадение данных с перечнем террористов, банк немедленно приостанавливает сделку до ее проведения и сообщает об этом Госфинмониторингу.
Далее проводится анализ для подтверждения или опровержения совпадения данных.