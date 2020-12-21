Какие активы могут заморозить банки в рамках противодействия терроризму. НБУ дал разъяснение

Перечень террористов и активов, подлежащих замораживанию в рамках борьбы с терроризмом, формирует и утверждает Государственная служба финансового мониторинга. Об этом говорится в разъяснении Национального банка.

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Какие активы могут заморозить

Банки могут заморозить все активы, прямо или косвенно (через других лиц) находятся в собственности (в общей собственности частности) или передаются на пользу:

лиц, включенных в перечень, связанного с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции (перечень террористов);

лиц, осуществляющих финансовые операции от имени или по поручению лиц, включенных в перечень террористов;

лиц, которыми прямо или опосредованно владеют фигуранты списка террористов.

Также могут заморозить активы, полученные от таких вышеупомянутых активов.

Что такое система мониторинга по противодействию финансирования терроризма

Это система, которая в режиме реального времени обнаруживает (еще до проведения финансовой операции) связанность финопераций с лицами из перечня террористов.

Функционирование системы обеспечивается работой автоматизированных программных модулей.

Если система обнаружила совпадение данных с перечнем террористов, банк немедленно приостанавливает сделку до ее проведения и сообщает об этом Госфинмониторингу.

Далее проводится анализ для подтверждения или опровержения совпадения данных.