В МВФ сообщили, когда начнут дистанционную миссию в Украине

Постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман анонсировал начало миссии в Украине. Об этом пишет Finclub.

В МВФ сообщили, когда начнут дистанционную миссию в Украине
Фото: propozitsiya.com

Когда ожидать

Миссия будет дистанционной — по видеосвязи — и будет перерыв: она начнется в декабре, перед католическим Рождеством, и завершится после празднования Нового года.

«Миссия МВФ начнет первый пересмотр соглашения в формате стенд-бай в период с 21 по 23 декабря», — сказал Люнгман.

В эти дни МВФ начнет мониторинг того, что выполнила Украины.

«Учитывая обстоятельства пандемии covid, миссия будет проводить дистанционное обсуждения с властями Украины последних актуально экономических событий, а также мероприятий и реформ, необходимых для завершения первого пересмотра. Миссия планирует возобновить встречи по завершению новогодних праздников в январе 2021», — добавил он.

Предыстория

  • Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина может получить транш от Международного валютного фонда в феврале-марте 2021 года.

  • Украина планировала до конца года получить еще два транша от Международного валютного фонда по $700 млн. В Минфине прогнозируют, что средства поступят уже в следующем году.

  • 9 декабря Европейская комиссия выплатила Украине 600 млн евро в рамках программы макрофинансовой помощи для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса. Это дало Украине возможность выйти на внешний рынок заимствований: 11 декабря Минфин осуществил дополнительный выпуск еврооблигаций на сумму $600 млн под 6,2%.

  • 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша от МВФ.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Тарифы на газ для населения выросли в 17 областях УкраиныТарифы на газ для населения выросли в 17 областях Украины
Метинвест завершил реконструкцию аглофабрики на ММК им ИльичаМетинвест завершил реконструкцию аглофабрики на ММК им Ильича
78% предпринимателей назвали инвестклимат в Украине неблагоприятным78% предпринимателей назвали инвестклимат в Украине неблагоприятным
Бывшая жена основателя Amazon отдает на благотворительность по $1 млрд в месяцБывшая жена основателя Amazon отдает на благотворительность по $1 млрд в месяц
Мошенники используют видео Зеленского, чтобы выманить у украинцев деньги, - киберполицияМошенники используют видео Зеленского, чтобы выманить у украинцев деньги, - киберполиция
Блок рекламы


Похожие новости
ЕБРР и ЕИБ выделили Украине 450 млн евро кредита на ремонт дорогЕБРР и ЕИБ выделили Украине 450 млн евро кредита на ремонт дорог
Эксперты спрогнозировали падение заготовки лома в УкраинеЭксперты спрогнозировали падение заготовки лома в Украине
Германия предоставит Украине финансирование на 250 миллионов евроГермания предоставит Украине финансирование на 250 миллионов евро
78% предпринимателей назвали инвестклимат в Украине неблагоприятным78% предпринимателей назвали инвестклимат в Украине неблагоприятным
В Мисто Банк ввели временную администрацию. Когда ожидать выплат вкладчикамВ Мисто Банк ввели временную администрацию. Когда ожидать выплат вкладчикам
ГФС уличила международную сеть пиццерий в Украине в уклонении от уплаты более 75 млн гривен налоговГФС уличила международную сеть пиццерий в Украине в уклонении от уплаты более 75 млн гривен налогов
Урожай зерна в Украине из-за засухи и COVID-19 на 10 млн тонн меньше, чем в прошлом годуУрожай зерна в Украине из-за засухи и COVID-19 на 10 млн тонн меньше, чем в прошлом году
В Украине запустили первую солнечную электростанцию для освещения дорогиВ Украине запустили первую солнечную электростанцию для освещения дороги
За год количество должников в Украине выросло на 300 тысяч — ОpendatabotЗа год количество должников в Украине выросло на 300 тысяч — Оpendatabot
Цены на газ в Украине ниже европейских из-за больших запасовЦены на газ в Украине ниже европейских из-за больших запасов
Последние новости
Подгружаем последние новости