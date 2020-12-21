В МВФ сообщили, когда начнут дистанционную миссию в Украине
Постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман анонсировал начало миссии в Украине. Об этом пишет Finclub.
Когда ожидать
Миссия будет дистанционной — по видеосвязи — и будет перерыв: она начнется в декабре, перед католическим Рождеством, и завершится после празднования Нового года.
«Миссия МВФ начнет первый пересмотр соглашения в формате стенд-бай в период с 21 по 23 декабря», — сказал Люнгман.
В эти дни МВФ начнет мониторинг того, что выполнила Украины.
«Учитывая обстоятельства пандемии covid, миссия будет проводить дистанционное обсуждения с властями Украины последних актуально экономических событий, а также мероприятий и реформ, необходимых для завершения первого пересмотра. Миссия планирует возобновить встречи по завершению новогодних праздников в январе 2021», — добавил он.
Предыстория
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Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина может получить транш от Международного валютного фонда в феврале-марте 2021 года.
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Украина планировала до конца года получить еще два транша от Международного валютного фонда по $700 млн. В Минфине прогнозируют, что средства поступят уже в следующем году.
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9 декабря Европейская комиссия выплатила Украине 600 млн евро в рамках программы макрофинансовой помощи для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса. Это дало Украине возможность выйти на внешний рынок заимствований: 11 декабря Минфин осуществил дополнительный выпуск еврооблигаций на сумму $600 млн под 6,2%.
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12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша от МВФ.