В МВФ сообщили, когда начнут дистанционную миссию в Украине

Постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман анонсировал начало миссии в Украине. Об этом пишет Finclub.

Фото: propozitsiya.com

Когда ожидать

Миссия будет дистанционной — по видеосвязи — и будет перерыв: она начнется в декабре, перед католическим Рождеством, и завершится после празднования Нового года.

«Миссия МВФ начнет первый пересмотр соглашения в формате стенд-бай в период с 21 по 23 декабря», — сказал Люнгман.

В эти дни МВФ начнет мониторинг того, что выполнила Украины.

«Учитывая обстоятельства пандемии covid, миссия будет проводить дистанционное обсуждения с властями Украины последних актуально экономических событий, а также мероприятий и реформ, необходимых для завершения первого пересмотра. Миссия планирует возобновить встречи по завершению новогодних праздников в январе 2021», — добавил он.

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