Украина завершила размещение евробондов на $600 миллионов

18 декабря Украина провела расчеты по дополнительному размещению еврооблигаций на $600 млн с процентной ставкой 7,253% и погашением 15 марта 2033 года, общая непогашенная сумма которых составила $2 млрд. Об этом сообщает Министерство финансов.

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Еврооблигации включены в официальный список и допущены к торгам на регулируемом рынке биржи Euronext Dublin.

Результаты размещения

В результате завершения дополнительного размещения еврооблигаций, общая основная сумма еврооблигаций, номинированных в долларах США , с процентной ставкой 7,253% и погашением в 2033 году в обращении составляет $2,6 млрд.

Инвесторская база всей транзакции преимущественно состоит из фондов, управляющих активами (85%), хедж-фондов (13%) и пенсионных и страховых фондов (2%).

Спрос инвесторов

Наибольший спрос был со стороны инвесторов из США , Великобритании и стран континентальной Европы, которые приобрели большую часть еврооблигаций дополнительного размещения. Их доли составили соответственно 52%, 37% и 10%. Инвесторы из Азии купили 1% дополнительного размещения.

Средства от дополнительного размещения еврооблигаций были перечислены на счета Государственной казначейской службы и будут использованы для финансирования государственного бюджета.

BNP Paribas and Goldman Sachs International выступили совместными лид-менеджерами транзакции.

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