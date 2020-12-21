Украина завершила размещение евробондов на $600 миллионов

18 декабря Украина провела расчеты по дополнительному размещению еврооблигаций на $600 млн с процентной ставкой 7,253% и погашением 15 марта 2033 года, общая непогашенная сумма которых составила $2 млрд. Об этом сообщает Министерство финансов.

Украина завершила размещение евробондов на $600 миллионов
Фото: rbc.ua

Еврооблигации включены в официальный список и допущены к торгам на регулируемом рынке биржи Euronext Dublin.

Результаты размещения

В результате завершения дополнительного размещения еврооблигаций, общая основная сумма еврооблигаций, номинированных в долларах США, с процентной ставкой 7,253% и погашением в 2033 году в обращении составляет $2,6 млрд.

Инвесторская база всей транзакции преимущественно состоит из фондов, управляющих активами (85%), хедж-фондов (13%) и пенсионных и страховых фондов (2%).

Спрос инвесторов

Наибольший спрос был со стороны инвесторов из США, Великобритании и стран континентальной Европы, которые приобрели большую часть еврооблигаций дополнительного размещения. Их доли составили соответственно 52%, 37% и 10%. Инвесторы из Азии купили 1% дополнительного размещения.

Средства от дополнительного размещения еврооблигаций были перечислены на счета Государственной казначейской службы и будут использованы для финансирования государственного бюджета.

BNP Paribas and Goldman Sachs International выступили совместными лид-менеджерами транзакции.

Предыстория

  • 11 декабря Украина осуществила прайсинг дополнительного выпуска 12-летних еврооблигаций на $600 млн. Этот дополнительный выпуск увеличил до $2,6 млрд общую сумму евробондов, выпущенных в июле 2020 года с процентной ставкой 7,253% и погашением 15 марта 2033.

  • 23 июля Минфин Украины разместил 12-летние евробонды с погашением в марте 2033 года на сумму $2 млрд под 7,25% годовых.

  • Организаторами размещения еврооблигаций выступили Goldman Sachs и J.P.Morgan.

  • Первоначально ориентир доходности равнялся 7,875%, затем он был снижен сначала до 7,625%, потом — до 7,3-7,4%.

  • До этого, 1 июля, Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с возможностью выкупа на $750 млн еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах.

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