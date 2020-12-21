Конгресс США одобрил "антиковидный" пакет помощи населению на $ 900 млрд

Нуждающимся выплатят по $ 600 долларов, выплаты по безработице увеличат на $ 300.

Конгресс США одобрил пакет помощи в $ 900 млрд, направленный на поддержку пострадавших от последствий коронавируса бизнеса и людей. Голосовать за окончательное утверждение планируется в понедельник, 21 декабря.

Этот пакет является вторым крупнейшим экономическим стимулятором за всю историю Соединенных Штатов, пишет Reuters. В марте сумма помощи составляла $ 2,3 трлн.

Отмечается, что каждый день в США ковид обнаруживают у около 214 тысяч людей в стране, а умерли уже более 317 тысяч.

"Наконец у нас есть двухпартийный прорыв, который необходим стране", - заявил сенатор-республиканец Митч Макконнелл.

В Белом доме уже заявили, что президент Дональл Трамп поддерживает этот пакет и подпишет его.

Благодаря помощи нуждающимся физическим лицам выплатят по $ 600, а выплаты по безработице увеличат на $ 300 в неделю, это будет действовать до середины марта. Как уточняет Financial Times, для нуждающихся супружеских пар выплатят по 1200 долларов и 600 долларов для ребенка.

Миллиарды выплат предусмотрены для малого бизнеса, а также учтена продовольственная помощь и стимулирование распространения вакцин. 25 млрд пойдет на компенсацию арендной платы для пострадавшего бизнеса.

Впрочем лидер демократов в Сенате Чак Шумер отметил: "Любой, кто считает, что этого законопроекта достаточно, не знает, что происходит в Америке".

Он отметил, что будет настаивать на увеличении помощи после того, как Джо Байден станет президентом 20 января.