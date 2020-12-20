Максимальная пенсия: какую зарплату нужно иметь, чтобы ее получить

В Украине разрыв между минимальной и максимальной пенсией – десятикратный. На сегодня максимальная пенсия равна 17 690 гривнам. Чтобы получать такую пенсию, нужно иметь соответствующую зарплату и стаж, рассказывает obozrevatel.

За основу в расчете пенсий в Украине берут среднюю зарплату по стране (на сегодня она составляет около 10 тысяч гривен), стаж, а также соотношение между зарплатой, которую получал человек, выходящий на заслуженный отдых, и средней зарплатой.

Чтобы получить максимальную пенсию, необходимо:

иметь минимум 35 лет стажа, в течение которых вы честно платили все нужные налоги и отчисления со своей зарплаты;

получать легальную зарплату не менее 54 тысяч гривен.

Конечно, в Украине такая зарплата доступна очень немногим людям. Поэтому большинство пожилых граждан довольствуется гораздо более скромными пенсиями. К примеру, человек, получающий среднюю зарплату и имеющий необходимый стаж, может рассчитывать на пенсию около 3,5 тысячи гривен.

При этом люди, которые платят взносы с минималки, вправе рассчитывать лишь на минимальную пенсию. Она, как известно, ныне равна 1769 гривен.

Впрочем, люди, которым уже исполнилось 65 лет, и которые имеют необходимый стаж работы (для женщин 30 лет, а для мужчин 35), с 1 января будут получать минимальную пенсию в размере 2400 гривен. А с декабря 2021 года им добавят еще 200 гривен, и пенсии станут 2600.