На границе с Беларусью пограничники выявили почти 25 тыс. таблеток и ампул

Сейчас устанавливают лиц, причастных к преступлению.

Фото: ГПСУ

Сотрудники Госпогранслужбы на границе с Республикой Беларусь выявили контрабандные товары, которые нарушители переправляли в Украину.

Об этом говорится на сайте ГПСУ.

О возможном преступлении узнали оперативные пограничники Луцкого отряда.

"Военнослужащие отдела типа «С» Луцкого отряда и отделения "Грабово" на участке границы недалеко от населенного пункта Кошары обнаружили четырех человек, которые с пакетами лесополосой двигались от границы. Заметив правоохранителей, мужчины оставили свою ношу и бросились бежать ", - говорится в сообщении.

Фото: ГПСУ

Всего злоумышленники пытались незаконно перенести из Беларуси в Украину 2000 пачек сигарет белорусского производства, более 17 тыс. таблеток, более 7 тыс. ампул, 270 флаконов и 42 упаковки лекарственных препаратов.

Фото: ГПСУ

Фото: ГПСУ

Сейчас продолжаются мероприятия по поиску и установлению лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним, в морском порту в Одесской области разоблачили контрабанду кокаина стоимостью 12 млн долларов. Наркотики прибыли в Украину из Эквадора в контейнере с грузом фруктов.

Ранее СБУ задержала участников группировки, которая сбывала наркотики в 15 областях Украины. Злоумышленники наладили продажу кокаина, мефедрона, героина, МДМА, амфетамина, альфа-пвп и каннабиса.

В октябре в Одессе СБУ изъяла 750 кг психотропа, который используют террористы "Исламского государства" .На черном рынке изъятый каптагон оценивается в более, чем 30 миллионов долларов.