В морском порту Одесской области разоблачили контрабанду кокаина стоимостью 12 млн долларов

Наркотики прибыли в Украину из Эквадора в контейнере с грузом фруктов.

В Одесской области пограничники разоблачили международный канал контрабанды кокаина в Евросоюз .

Об этом говорится на сайте МВД .

Наркотики прибыли в Украину в "Морской порт Южный" из Эквадора в контейнере с грузом фруктов.

Фото: МВС

"Предварительно правоохранителям стало известно, что конечным пунктом доставки "элитного наркотика" должна быть одна из стран ЕС . Пограничники провели оперативное сопровождение контейнера и остановили контрабандный груз наркотиков с территории Украины в международном пункте пропуска "Староказачье"", - говорится в сообщении.

Кокаин, весом 54 кг, был расфасован в 46 брикетов и спрятан в вентиляционных люках контейнера. Ориентировочная стоимость изъятых наркотиков на черном рынке достигает 12 млн долларов США .

Фото: МВД

По данному факту начато уголовное производство по ст.305 УК "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств".

Отметим, только в этом году в морских портах Одесской области сотрудникам Госпогранслужбы удалось выявить более 500 кг кокаина.

Напомним, СБУ задержала участников группировки, которая сбывала наркотики в 15 областях Украины. Злоумышленники наладили продажу кокаина, мефедрона, героина, МДМА, амфетамина, альфа-пвп и каннабиса.

В октябре в Одессе СБУ изъяла 750 кг психотропа, который используют террористы "Исламского государства". На черном рынке изъятый каптагон оценивается в более 30 миллионов долларов.