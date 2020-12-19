В морском порту Одесской области разоблачили контрабанду кокаина стоимостью 12 млн долларов
Наркотики прибыли в Украину из Эквадора в контейнере с грузом фруктов.
В Одесской области пограничники разоблачили международный канал контрабанды кокаина в Евросоюз.
Об этом говорится на сайте МВД.
Наркотики прибыли в Украину в "Морской порт Южный" из Эквадора в контейнере с грузом фруктов.
"Предварительно правоохранителям стало известно, что конечным пунктом доставки "элитного наркотика" должна быть одна из стран ЕС. Пограничники провели оперативное сопровождение контейнера и остановили контрабандный груз наркотиков с территории Украины в международном пункте пропуска "Староказачье"", - говорится в сообщении.
Кокаин, весом 54 кг, был расфасован в 46 брикетов и спрятан в вентиляционных люках контейнера. Ориентировочная стоимость изъятых наркотиков на черном рынке достигает 12 млн долларов США.
По данному факту начато уголовное производство по ст.305 УК "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств".
Отметим, только в этом году в морских портах Одесской области сотрудникам Госпогранслужбы удалось выявить более 500 кг кокаина.
Напомним, СБУ задержала участников группировки, которая сбывала наркотики в 15 областях Украины. Злоумышленники наладили продажу кокаина, мефедрона, героина, МДМА, амфетамина, альфа-пвп и каннабиса.
В октябре в Одессе СБУ изъяла 750 кг психотропа, который используют террористы "Исламского государства". На черном рынке изъятый каптагон оценивается в более 30 миллионов долларов.
В этом месяце Служба безопасности Украины нейтрализовала деятельность межрегиональной организованной группировки, которая специализировалась на нелегальной переправке анаболических препаратов в ЕС и РоSSию.