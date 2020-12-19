Украинские АЗС до конца года будут повышать цены на топливо

До конца 2020 года украинские АЗС могут продолжить повышать стоимость топлива. К такому выводу по результатам анализа рынка пришли эксперты ГП «Госвнешинформ».

Украинские АЗС до конца года будут повышать цены на топливо

В декабре (01-15.12) относительно ноября расчетная маржа в розничной торговле снизилась.

Для дизельного топлива этот показатель составил в среднем 6830 грн/т (5,6 грн/л) или 243 долл/т (8290 грн/т в ноябре), Для бензина А-95 этот показатель составил в среднем 5620 грн/т (4,2 грн/л) или 200 долл/т (6460 грн/т в ноябре).

Фактически, маржа в декабре для дизельного топлива снизилась на 1450 грн/т, а для бензина А-95 - на 830 грн/т. Если учесть восходящий тренд, то это может свидетельствовать о потенциале роста цен на топливо на АЗС Украины до конца декабря текущего года.

Эксперты отмечают, что в Европе стоимость топлива увеличивается, что неминуемо приводит к подорожанию на внутреннем рынке Украины.

Ранее начальник отдела рыночного надзора Государственной экологической инспекции Елена Сибелева заявила, что примерно 30-40% украинских АЗС имеют «подозрительные» паспорта качества топлива.


Максимов Віталій, Тудей

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