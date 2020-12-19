Покупательная способность украинцев упала на 40 процентов

Непростой 2020 год принес украинцам не только пандемию коронавируса, но значительное ухудшение уровня жизни. По данным аналитиков рынка, покупательная способность потребителей Украины упала на 40 процентов. Что привело к таким плачевным результатам для рядовых граждан государства?

Эксперты вычислили на сколько снизилась покупательная способность украинцев в 2020 году

Причинами того, что в 2020 году украинцы в среднем обеднели на 40 %, эксперты называют ряд важнейших факторов. На фоне пандемии обрушилась экономика страны, многие люди потеряли работу, бизнес, потерпели значительные убытки. Вдобавок выросли тарифы на коммуналку, из-за засухи и неурожая подорожали продукты питания.

В то же время, повышение социальных выплат было проведено в среднем лишь на 10 %. Как результат, покупательная способность в Украине снизилась на 40 % всего за год.

Эксперты вычислили на сколько снизилась покупательная способность украинцев в 2020 году

С ужесточением карантина дела в стране пошли еще хуже, половина того, что могли положить в свою тележку в супермаркете украинцы еще год назад на 1 000 гривен, теперь стало недоступным. Людям приходится экономить на продуктах первой необходимости, на качестве питания.

С покупательной способностью бытовой техники и одежды дела обстоят еще хуже. Это, скорее всего, связано с тем, что граждане стараются экономить, меньше совершают спонтанных покупок.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине пенсии будут платить по-новому. К чему готовиться пенсионерам?


Шевченко Лилия, Тудей

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