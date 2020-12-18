МВФ начнет пересмотр программы stand-by для Украины 21 декабря

Миссия планирует возобновить встречи по завершении новогодних праздников в январе 2021 года.

Миссия МВФ начнет первый пересмотр кредитного соглашения для Украины в формате stand-by в период с 21 по 23 декабря.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана.

"Учитывая обстоятельства пандемии COVID, миссия будет проводить дистанционное обсуждение с властями Украины последних актуальных экономических событий, а также мероприятий и реформ, необходимых для завершения первого пересмотра", - отметил он.

Люнгман добавил, что миссия планирует возобновить встречи по завершении новогодних праздников в январе 2021 года.

Напомним, в ноябре президент Владимир Зеленский провел переговоры с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, после которых заявил, что представители Украины и Фонда совместно работают, чтобы как можно быстрее принять миссию в Киеве .

Георгиева со своей стороны отметила, что пересмотру программы МВФ по Украине должно предшествовать полное взаимопонимание в шагах.