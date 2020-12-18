Украина может пройти 2021 год без кредита МВФ, - прогноз "Украинского института будущего"

Украинская экономика по итогам 2021 года по базовому сценарию развития покажет рост в 4% ВВП , и государство сможет пройти этот год без кредита МВФ . Об этом говорится в прогнозе "Украинского института будущего".

Базовым считается сценарий, по которому Украина справляется с пиком заболеваемости ковидом без коллапса медицинской системы и жестких локдаунов, растет экспорт и валютная выручка, восстанавливается экономика, отрасли машиностроения, химическая, строительство жилья, сфера услуг, страна размещает евробонды. Также предполагается политический кризис, скрытая эмиссия или секвестрации бюджета, слабая инвестиционная активность, «Укрзализныця» и «Энергоатом» находятся на грани банкротства, нарастает инфляционное давление.

При таких условиях в Институте положительно настроены относительно размера государственного долга и возможности государством обслуживать внешние обязательства в 2021 году.

"По нашей оценке, на конец 2020 года размер государственного долга составит 62-63% ВВП , что значительно ниже прогноза Министерства финансов - 68% ВВП . По окончании 2021 года государственный долг в базовом сценарии развития упадет ниже отметки 60% ВВП ", - говорится в прогнозе.

Там отмечается, что 2021 и 2022 годы будут простыми с точки зрения внешних выплат кредиторам.

"Министерство финансов выпустило 2 млрд долл. евробондов в августе 2020 года и заранее погасило часть тела кредитов к выплатам в у 2021Е и 2022Е. Таким образом Минфин снизил выплаты на следующие два года. Теперь следующий пик выплат прогнозируется на 2024Е", - говорят в УИБ.

Напомним, в этом году Украина не получила очередной транш от Международного валютного фонда. Но, по словам премьер-министра Дмитрия Шмыгаля, такая возможность будет в феврале-марте 2021 года.