Украина может пройти 2021 год без кредита МВФ, - прогноз "Украинского института будущего"

При условии базового сценария.

Украина может пройти 2021 год без кредита МВФ, - прогноз "Украинского института будущего"

Украинская экономика по итогам 2021 года по базовому сценарию развития покажет рост в 4% ВВП, и государство сможет пройти этот год без кредита МВФ. Об этом говорится в прогнозе "Украинского института будущего".

Базовым считается сценарий, по которому Украина справляется с пиком заболеваемости ковидом без коллапса медицинской системы и жестких локдаунов, растет экспорт и валютная выручка, восстанавливается экономика, отрасли машиностроения, химическая, строительство жилья, сфера услуг, страна размещает евробонды. Также предполагается политический кризис, скрытая эмиссия или секвестрации бюджета, слабая инвестиционная активность, «Укрзализныця» и «Энергоатом» находятся на грани банкротства, нарастает инфляционное давление.

При таких условиях в Институте положительно настроены относительно размера государственного долга и возможности государством обслуживать внешние обязательства в 2021 году.

"По нашей оценке, на конец 2020 года размер государственного долга составит 62-63% ВВП, что значительно ниже прогноза Министерства финансов - 68% ВВП. По окончании 2021 года государственный долг в базовом сценарии развития упадет ниже отметки 60% ВВП", - говорится в прогнозе.

Там отмечается, что 2021 и 2022 годы будут простыми с точки зрения внешних выплат кредиторам.

"Министерство финансов выпустило 2 млрд долл. евробондов в августе 2020 года и заранее погасило часть тела кредитов к выплатам в у 2021Е и 2022Е. Таким образом Минфин снизил выплаты на следующие два года. Теперь следующий пик выплат прогнозируется на 2024Е", - говорят в УИБ.

Напомним, в этом году Украина не получила очередной транш от Международного валютного фонда. Но, по словам премьер-министра Дмитрия Шмыгаля, такая возможность будет в феврале-марте 2021 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Тарифы на газ для населения выросли в 17 областях УкраиныТарифы на газ для населения выросли в 17 областях Украины
Метинвест завершил реконструкцию аглофабрики на ММК им ИльичаМетинвест завершил реконструкцию аглофабрики на ММК им Ильича
78% предпринимателей назвали инвестклимат в Украине неблагоприятным78% предпринимателей назвали инвестклимат в Украине неблагоприятным
Бывшая жена основателя Amazon отдает на благотворительность по $1 млрд в месяцБывшая жена основателя Amazon отдает на благотворительность по $1 млрд в месяц
Мошенники используют видео Зеленского, чтобы выманить у украинцев деньги, - киберполицияМошенники используют видео Зеленского, чтобы выманить у украинцев деньги, - киберполиция
Блок рекламы


Похожие новости
ЕБРР и ЕИБ выделили Украине 450 млн евро кредита на ремонт дорогЕБРР и ЕИБ выделили Украине 450 млн евро кредита на ремонт дорог
Украина привлекает все меньше прямых иностранных инвестицийУкраина привлекает все меньше прямых иностранных инвестиций
Украина подписала с ЕБРР кредитное соглашение на 450 миллионов евро. Деньги «закатают» в дорогиУкраина подписала с ЕБРР кредитное соглашение на 450 миллионов евро. Деньги «закатают» в дороги
Эксперты спрогнозировали падение заготовки лома в УкраинеЭксперты спрогнозировали падение заготовки лома в Украине
УЗ хочет в 2021 году заработать на продаже металлолома почти 2 млрд грнУЗ хочет в 2021 году заработать на продаже металлолома почти 2 млрд грн
Украина ожидает получить транш от МВФ в феврале-марте — ШмыгальУкраина ожидает получить транш от МВФ в феврале-марте — Шмыгаль
Курс гривны до конца 2021 года вернется до 28 гривен — прогноз Dragon CapitalКурс гривны до конца 2021 года вернется до 28 гривен — прогноз Dragon Capital
Украина вскоре присоединится к Безугольному альянсуУкраина вскоре присоединится к Безугольному альянсу
Вank of America назвал пять рисков для рынка акций в 2021 годуВank of America назвал пять рисков для рынка акций в 2021 году
ЕБА: Индекс инвестиционной привлекательности Украины упал до уровня 2013 года. Прогнозы неутешительныеЕБА: Индекс инвестиционной привлекательности Украины упал до уровня 2013 года. Прогнозы неутешительные
Последние новости
Подгружаем последние новости