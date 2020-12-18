ЕБРР и ЕИБ выделили Украине 450 млн евро кредита на ремонт дорог

В рамках этого проекта украинская сторона обязуется побороть коррупцию.

ЕБРР и ЕИБ выделили Украине 450 млн евро кредита на ремонт дорог
Фото: facebook/Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області

Европейский банк реконструкции и развития и правительство Украины в лице министра инфраструктуры Владислава Криклия заключили кредитное соглашение на 450 млн евро по проекту "Развитие трансъевропейской транспортной сети (Украина - дорожные коридоры)".

Средства будут направлены на капитальный ремонт автодороги М-05 Киев-Одесса в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях и строительство Северного обхода Львова, информирует пресс-служба Мининфраструктуры.

"В рамках программы президента "Большое строительство" в этом году строится рекордное количество автодорог. Уже обновлено более 4 тыс км дорог по всей стране, и мы сделаем еще больше благодаря заключению кредитного соглашения с ЕБРР "Развитие трансъевропейской транспортной сети". Реализация этого проекта позволит не только улучшить состояние автодорог по маршрутам международных транспортных коридоров, но и повысить безопасность дорожного движения на дорогах, соединяющих Украину с ЕС и Киев с Черным морем", - заявил Криклий.

В рамках этого проекта украинская сторона берет на себя обязательства по совершенствованию системы закупок "Укравтодора" и усиление имеющихся в "Укравтодоре" механизмов внутреннего контроля, политики и процедур предотвращения взяточничества и коррупции, сообщили в ЕБРР.

"Эти меры будут реализовываться как пилотная программа в соответствии с подписанным в октябре 2020 года между правительством Украины и ЕБРР Меморандумом о взаимопонимании, целью которого является укрепление корпоративного управления в государственном секторе и внедрение эффективных механизмов предупреждения коррупции и борьбы закупок на государственных предприятиях", - отмечается в сообщении на сайте банка.

В ЕИБ и ЕБРР подчеркнули, что борьба с коррупцией в Украине имеет решающее значение и для достижения общественного доверия к государственным институтам и для достижения более сильного, устойчивого и инклюзивного экономического роста.

"Успех реформ в "Укравтодоре", где ЕИБ и ЕБРР сотрудничают с целью совершенствования практики борьбы с коррупцией и надлежащего управления, станет лакмусовой бумажкой для более широкой программы с участием большего количества государственных предприятий и агентств", - говорится в заявлении.

В "Укравтодоре" сообщают, что финансирование ЕБРР будет состоять из трех траншей.

Транши I и III на общую сумму €290 млн будут использованы для реконструкции 275 км автодороги M05 Киев-Одесса, которая соединяет столицу с черноморскими портами. Эта автодорога является частью IX коридора ТEN-T, обеспечивает критически важное сообщение между Северной и Южной Европой.

Транш ІІ размером €160 млн будет использован для финансирования строительства 24-километрового северного участка кольцевой объездной дороги вокруг Львова - крупнейшего города в Западной Украине. Через Львов проходят четыре международные автодороги, две из которых являются частями коридоров ТEN-T ІІI (Брюссель-Киев) и V (Венеция-Киев).

Из средств ЕБРР также будет профинансирована стратегическая оценка дорожной безопасности в масштабах национальной сети автодорог с целью определения и приоритизации наиболее опасных участков для дальнейшей реализации соответствующих мер смягчения рисков. Часть средств будет использована для внедрения систем управления влиянием тяжелого транспорта.

ЕБРР является крупнейшим институциональным инвестором в Украине. Банк уже взял на себя обязательства по предоставлению почти €14,5 млрд в рамках 486 проектов по всей стране. Сейчас все усилия Банка сосредоточены на предоставлении странам, в которых он инвестирует, помощи в преодолении воздействий пандемии коронавируса.

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