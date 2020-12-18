НБУ на межбанке купил валюты почти на $300 млн за неделю

Интервенций по продаже валюты Нацбанк не проводил.

В период с 14 по 18 декабря Национальный банк приобрел на межбанковском валютном рынке 299,6 млн долларов США в рамках интервенций по единому курсу размещения предложения по покупке иностранной валюты (Matching).

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте регулятора.

В то же время интервенций по продаже валюты Нацбанк не проводил.

На прошлой неделе Нацбанк впервые за месяц вернулся к интервенциям на межбанке и купил 79 млн долларов.

Всего с начала 2020 года Нацбанк купил в резервы 4,93 млрд долларов, продал - 3,80 млрд долларов США .

Уточняется, что в марте НБУ потратил на поддержку гривни 2,2 млрд долларов, в июле - 368,70 млн, сентябре - 197,5 млн, октябре - 208,3 млн. В то же время чистая покупка центробанка в апреле составила 678,80 млн долларов, мае - 660,6 млн долларов, июне - 1,155 млрд долларов, августе - 460,5 млн долларов, в ноябре - 29 млн долларов.