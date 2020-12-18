Валовой внешний долг Украины в течение 3-го квартала вырос на $0,2 миллиарда

В течение 3-го квартала 2020 года валовой внешний долг Украины вырос на $0,2 млрд — до $122,8 млрд (по сравнению с началом года — на $1,1 млрд). Об этом свидетельствуют данные статистики Нацбанка.

Фото: dsnews.ua

Относительно ВВП долг увеличился до 81,% с 78,6% на конец 2-го квартала (к началу 2020 года долг составлял те же 78,6%).

Частный и государственный секторы

Рост внешнего долга произошел за счет увеличения внешних обязательств частного сектора экономики, которые выросли на $1,4 млрд (до $71,1 млрд, или 46,9% от ВВП), в то время как долг государственного сектора сократился на $1,2 млрд и составил $51,7 млрд (34,1% от ВВП).

Внешние обязательства сектора общего государственного управления сократились на $1,0 млрд — до $44,9 млрд (29,6% от ВВП). Уменьшение произошло за счет следующих факторов:

чистых выплат по ОВГЗ перед нерезидентами — на $0,7 млрд;

чистого погашения кредитов правительства — на сумму $0,6 млрд, в том числе $0,2 млрд по кредитам stаnd-by, EFF;

чистых выплат по облигациям внешних государственных займов (ОВГЗ) на $0,2 млрд.

За счет курсовых изменений объем внешних обязательств сектора общего государственного управления увеличился на $0,4 млрд.

Центробанк

Внешний долг центрального банка в 3-м квартале 2020 года уменьшился на $171 млн и на конец квартала составлял $6,8 млрд (4,5% от ВВП). Сокращение за счет выплат по кредитам stаnd-by, EFF ($331 млн) было частично компенсировано курсовыми изменениями ($160 млн) за счет ревальвации курса специальных прав заимствований (СПЗ) к доллару.

В целом в результате курсовых изменений в 3-м квартале 2020 года внешние обязательства государственного сектора выросли на $0,6 млрд, из которых за счет изменения курса СПЗ — $0,3 млрд.

Объем внешних обязательств сектора других депозитных корпораций Украины в 3-м квартале уменьшился на $0,2 млрд — до $4,0 млрд (2,7% от ВВП) за счет уменьшения задолженности по долгосрочным кредитам (на $0,1 млрд) и еврооблигациям (на $0,1 млрд).

Другие секторы экономики

Объем внешнего долга других секторов экономики в течение 3-го квартала 2020 года увеличился на $1,2 млрд — до $53,5 млрд (35,3% от ВВП) в результате увеличения задолженности:

по торговым кредитам — на $0,8 млрд;

по кредитам и займам — на $0,5 млрд.

За счет курсовых изменений объем внешних обязательств других секторов вырос на $0,3 млрд.

В целом задолженность других секторов экономики (включая межфирменный долг) за отчетный квартал выросла на $1,5 млрд — до $67,1 млрд (44,2% от ВВП).

Региональный разрез

По географической структурой задолженности частного сектора по негарантированным кредитам (вместе с межфирменным долгом) основной страной-кредитором оставался Кипр: его доля за квартал сократилась на 1,5 п. п. и составила 47,1% от общего объема.

Доля Великобритании уменьшилась на 0,4 в. п. и составила 13,5%, доля РоSSийской Федерации снизилась с 2,6% до 2,5%.

Зато доля Нидерландов увеличилась с 5,1% до 5,6%, Люксембурга — с 3, 1% до 3,5%.

Валюта внешних заимствований

Основной валютой внешних заимствований Украины по состоянию на конец 3-го квартала 2020 года остается доллар США : его доля увеличилась за квартал на 0,2 п. п. и составила 64,7% от общего объема внешнего долга.

Также выросла доля заимствований в евро: с 19,1% до 20,3%.

В то же время уменьшился удельный вес обязательств в СПЗ перед МВФ : с 10,4% до 10,2%.

Доля внешней задолженности в гривнах сократилась до 3,2% от объема долга (с 3,8% на конец 2-го квартала). Обязательства в роSSийских рублях в течение квартала уменьшились на 0,5 в. п. и составили 1,1% от объема внешних обязательств.

Краткосрочный внешний долг

Объем краткосрочного внешнего долга по остаточному сроку погашения по 3-й квартал 2020 года увеличился на $1,1 млрд и на 30 сентября т. г. составил $46,8 млрд.